تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تكشف.. هل يوقف الكركم النزيف؟

Lebanon 24
22-05-2026 | 07:07
A-
A+
دراسة تكشف.. هل يوقف الكركم النزيف؟
دراسة تكشف.. هل يوقف الكركم النزيف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رغم الانتشار الواسع لاستخدام الكركم في الطب التقليدي منذ قرون، يؤكد خبراء الصحة أن تطبيقه مباشرة على الجروح المفتوحة لا يُعد وسيلة فعالة لإيقاف النزيف، بل قد يرفع احتمال التلوث والعدوى.

Advertisement

ويحتوي الكركم على مادة "الكركمين"، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، ما جعله محور اهتمام عدد من الدراسات المرتبطة بعملية التئام الجروح.

وبحسب موقع VeryWell Health، أظهرت أبحاث مخبرية ودراسات على الحيوانات أن الكركمين قد يساهم في تسريع شفاء الجروح وتعزيز تخثر الدم، خصوصًا عند استخدامه ضمن كريمات أو مراهم طبية مخصصة للإسعافات الأولية.

كما بيّنت مراجعة علمية شملت 19 تجربة سريرية أن المستحضرات الموضعية المحتوية على الكركمين، مثل الجل والضمادات العلاجية، ساعدت في تحسين سرعة التئام الجروح وتخفيف الأعراض في عدد كبير من الحالات، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج ترتبط بمنتجات مُعالجة طبيًا، وليس بمسحوق الكركم الخام.

ويُرجع الباحثون هذه الفوائد المحتملة إلى قدرة الكركمين على خفض الالتهاب، ومكافحة البكتيريا، ودعم إنتاج الكولاجين الضروري لإصلاح الجلد، إضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة التي تساهم في تجدد الأنسجة.

في المقابل، يشدد الأطباء على عدم استخدام الكركم كوسيلة مباشرة لإيقاف النزيف، موضحين أن الخطوة الأساسية عند التعرض لجرح هي تنظيف المنطقة جيدًا بالماء والصابون، ثم الضغط على الجرح بضمادة نظيفة حتى يتوقف النزيف.

كما يُنصح بطلب المساعدة الطبية فورًا في حال كان النزيف شديدًا أو مستمرًا، أو عند ظهور علامات عدوى مثل التورم والاحمرار وارتفاع الحرارة أو خروج إفرازات من الجرح. (آرم نيوز) 

 
 
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف عن مفاجأة تتعلّق بهرم خوفو: مبني بتصميم مقاوم للزلازل
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حاسة السمع تختلف بين الجنسين.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا نشعر بالارتجاف فوق المرتفعات؟ دراسة تكشف الدور الخفي للقدمين
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف...سخرية الأمهات من وزن المراهقين ترتبط بآثار نفسية
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

علاجية

الاحمر

الفطر

الكرك

العلا

بريت

كولا

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-22
Lebanon24
16:00 | 2026-05-22
Lebanon24
14:10 | 2026-05-22
Lebanon24
10:11 | 2026-05-22
Lebanon24
09:11 | 2026-05-22
Lebanon24
03:54 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24