تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الكرياتين يوميًا؟

Lebanon 24
22-05-2026 | 10:11
A-
A+
ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الكرياتين يوميًا؟
ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الكرياتين يوميًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت تقارير علمية حديثة أن تأثير مكمل الكرياتين الشائع بين الرياضيين على ضغط الدم لا يزال غير واضح، إذ أظهرت الدراسات نتائج متباينة بين انخفاضه أو استقراره أو ارتفاعه بشكل طفيف لدى بعض الفئات.

Advertisement

ويُستخدم الكرياتين عادةً لتعزيز الأداء البدني وزيادة القوة العضلية، إلا أن أبحاثًا تناولت ارتباطه بصحة القلب والأوعية الدموية أشارت إلى احتمال تأثيره غير المباشر على ضغط الدم عبر تحسين تدفق الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي، ما قد يساهم في خفض طفيف لدى بعض الأشخاص.

في المقابل، لم تسجّل دراسات أخرى أي تغيّر يُذكر في ضغط الدم لدى الرياضيين أو البالغين الأصحاء الذين استخدموا الكرياتين لفترات متفاوتة، ما يرجّح أن تأثيره محدود أو غير ذي دلالة سريرية في كثير من الحالات.

لكن بعض الأبحاث حذّرت من احتمال ارتفاع ضغط الدم لدى فئات معيّنة، خصوصًا لدى المصابين بأمراض مزمنة أو من يتناولون جرعات مرتفعة لفترات طويلة، نتيجة زيادة محتملة في نشاط الجهاز العصبي وتضيّق الأوعية الدموية.

ويُنتَج الكرياتين من الأحماض الأمينية، ويحوّله الجسم إلى مصدر أساسي للطاقة داخل العضلات، كما يُصنَّع جزء منه طبيعيًا، فيما يأتي الجزء الآخر من الغذاء أو المكملات.

وتشير التوصيات العامة إلى أن الجرعات الآمنة تتراوح بين 3 و5 غرامات يوميًا، مع التحذير من الإفراط في الاستخدام لما قد يسببه من آثار جانبية مثل اضطرابات المعدة أو احتباس السوائل.

ويحذّر الخبراء من استخدام الكرياتين دون إشراف طبي لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم أو بعض الاضطرابات النفسية، فيما لا يُنصح به للأطفال والحوامل لغياب بيانات كافية حول سلامته في هذه الفئات.

وبشكل عام، يؤكد الباحثون أن العلاقة بين الكرياتين وضغط الدم لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد تأثيره بدقة على المدى الطويل.

مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لضغط الدم عند زيادة تناول الخضراوات الورقية؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لعضلاتك وأدائك عند تناول مكملات الكرياتين؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24

بشكل عام

الرياض

الطويل

رياضي

العلا

رياض

ساسي

دلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-22
Lebanon24
16:00 | 2026-05-22
Lebanon24
14:10 | 2026-05-22
Lebanon24
09:11 | 2026-05-22
Lebanon24
07:07 | 2026-05-22
Lebanon24
03:54 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24