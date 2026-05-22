تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف تؤثر المعكرونة على سكر الدم؟

Lebanon 24
22-05-2026 | 14:10
A-
A+
كيف تؤثر المعكرونة على سكر الدم؟
كيف تؤثر المعكرونة على سكر الدم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رغم السمعة الشائعة التي تربط المعكرونة بارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يؤكد خبراء التغذية أن تأثيرها الفعلي أكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون، إذ تلعب طريقة التحضير والتناول دوراً مهماً في استجابة الجسم للغلوكوز.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، فإن المعكرونة، رغم احتوائها على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات، قد ترفع السكر بوتيرة أبطأ مقارنة ببعض الأطعمة النشوية الأخرى، وذلك بفضل تركيبتها الغنية بالنشا والبروتين، التي تحتاج إلى وقت أطول للهضم. كما أظهرت دراسة نُشرت عام 2019 أن المعكرونة تؤدي إلى استجابة سكرية أقل مقارنة بالأرز الأبيض، ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى بنيتها الغذائية المتماسكة، مع الإشارة إلى أن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر بحسب طريقة الطهو وحجم الحصة المتناولة.

ويشير الخبراء إلى أن طهو المعكرونة بطريقة «أل دينتي» أو نصف ناضجة يساعد على إبطاء الهضم، في حين أن الإفراط في طهوها يجعل النشا أسرع امتصاصاً، ما يؤدي إلى ارتفاع السكر بوتيرة أكبر. كذلك فإن تناول كميات كبيرة منها يزيد الحمل الكربوهيدراتي على الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مقاومة الإنسولين أو مرض السكري.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن المعكرونة طعام ممنوع، بل إن طريقة إدخالها ضمن النظام الغذائي هي العامل الأهم. لذلك ينصح المتخصصون بتناولها بكميات معتدلة، مع إضافة مصادر للبروتين أو الأطعمة الغنية بالألياف، إضافة إلى تفضيل المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، لما لها من دور في تحسين التحكم بمستويات السكر على المدى الطويل.

كما أن الإضافات المرافقة للمعكرونة تؤثر بشكل واضح في استجابة الجسم، إذ يساعد دمجها مع البروتين أو الدهون الصحية والخضراوات على إبطاء عملية الهضم وتقليل الارتفاع السريع في الغلوكوز. فإضافة الدجاج أو البقوليات أو المأكولات البحرية، إلى جانب الخضراوات، قد يجعل الوجبة أكثر توازناً واستقراراً من ناحية تأثيرها على السكر في الدم.

ومن اللافت أيضاً أن طريقة حفظ المعكرونة قد تغير تأثيرها الغذائي، إذ إن تبريدها بعد الطهو ثم تناولها باردة أو إعادة تسخينها لاحقاً يؤدي إلى تكوّن ما يُعرف بـ«النشا المقاوم»، وهو نوع من النشا يعمل بطريقة مشابهة للألياف، ما يساعد على إبطاء الهضم وتقليل ارتفاع السكر بعد تناول الطعام. وتشير دراسات إلى أن المعكرونة المبردة أو المعاد تسخينها قد تكون خياراً أفضل للتحكم بمستويات الغلوكوز مقارنة بالمعكرونة الطازجة الساخنة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر نقص السوائل في ارتفاع السكر بالدم؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل يزيد خطر السمنة والسكري لدى الأطفال.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لتجنب ارتفاع سكر الدم.. إليكم أفضل وقت لتناول الحلويات
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

مرض السكري

الطويل

السكري

الأرز

الحص

سولي

شويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-22
Lebanon24
16:00 | 2026-05-22
Lebanon24
10:11 | 2026-05-22
Lebanon24
09:11 | 2026-05-22
Lebanon24
07:07 | 2026-05-22
Lebanon24
03:54 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24