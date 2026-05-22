صحة

رغم شرب الماء… هذه العادات قد تجعلك عرضة للجفاف

Lebanon 24
22-05-2026 | 16:00
رغم شرب الماء… هذه العادات قد تجعلك عرضة للجفاف
كشفت خبيرة في التمريض عن مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون عند محاولة ترطيب أجسامهم، والتي قد تؤدي في الواقع إلى الجفاف بدل الوقاية منه، مع ما يرافق ذلك من تأثيرات على الطاقة والتركيز والصحة العامة.

وبحسب الممرضة المعتمدة سارة جيفيدن، التي تحدثت لموقع «فيريويل هيلث»، فإن ترطيب الجسم لا يعتمد فقط على شرب الماء، بل على طريقة توزيعه خلال اليوم. وتوضح أن الاعتماد على الإحساس بالعطش يُعد من أبرز الأخطاء، إذ إن العطش يظهر عادة عندما يكون الجسم قد دخل بالفعل في مرحلة جفاف خفيف، خاصة لدى كبار السن. لذلك يُنصح بشرب الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، مع إبقاء زجاجة ماء قريبة لتسهيل هذه العادة.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، إذ لا يستطيع الجسم امتصاص إلا كمية محدودة في كل مرة، بينما يتم التخلص من الفائض. وفي حالات نادرة، قد يؤدي الإفراط في شرب الماء بسرعة إلى خفض مستوى الصوديوم في الدم، وهي حالة تُعرف بنقص الصوديوم، لذلك يُفضل توزيع استهلاك الماء على فترات متفرقة خلال اليوم.

كما يُعد إهمال شرب الماء صباحاً خطأ آخر، لأن الجسم يستيقظ عادة في حالة جفاف خفيف بعد ساعات النوم، وقد يؤدي تجاهل الترطيب في بداية اليوم إلى الشعور بالخمول أو ضعف التركيز. ولهذا يُنصح ببدء اليوم بكوب من الماء قبل تناول الطعام.

وتشير التوصيات أيضاً إلى أهمية عدم تجاهل دور الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، خاصة عند التعرق الشديد أو ممارسة التمارين لفترات طويلة، حيث يفقد الجسم الماء والمعادن معاً، وقد تصبح المشروبات الغنية بالإلكتروليتات مفيدة في هذه الحالات.

ومن الأخطاء كذلك الإفراط في الاعتماد على الكافيين كمصدر للسوائل، إذ إن القهوة والشاي ومشروبات الطاقة لا يمكن أن تحل محل الماء، كما أن الإفراط فيها قد يزيد من فقدان السوائل بسبب تأثيرها المدر للبول، إضافة إلى احتواء بعض هذه المشروبات على سكريات وإضافات غير ضرورية.

كما يُهمل كثيرون دور الأطعمة الغنية بالماء في ترطيب الجسم، رغم أن الفواكه والخضروات مثل الخيار والبطيخ والفراولة والبرتقال تساهم بشكل كبير في دعم الترطيب اليومي.

وفي النهاية، تؤكد الخبراء أن احتياجات الماء تختلف من شخص لآخر حسب الوزن والنشاط البدني والمناخ والحالة الصحية والعمر، ولا يوجد مقدار ثابت يناسب الجميع، بل يجب تكييف كمية السوائل وفق هذه العوامل.

