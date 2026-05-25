ما هي عدد ساعات النوم التي تسرّع الشيخوخة؟ العلماء يكشفون

لطالما جرت نقاشات علمية عديدة وأجريت أبحاث ودراسات حول عدد الساعات المثالية للنوم والتي يحتاجها الإنسان لكي يضمن حياة صحية سليمة خالية من الأمراض.



وفي آخر هذه الدراسات، اكتشف العلماء أن النوم الليلي لمدة تقل عن 6.4 ساعة أو تزيد عن 7.8 ساعة يمكن أن يسرع التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



Advertisement

كما اكتشف الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين ناموا أقل أو أكثر بكثير من هذا النطاق أكثر عرضة لأعراض الشيخوخة المتسارعة. وبحسب ما نقلت صحيفة "gazeta.ru"، يشير جونهاو وين، الأستاذ المشارك بـ" "، إلى أن الباحثين حللوا بيانات ما يقرب من نصف مليون شخص، وقارنوا أنماط نومهم وارتباطه بصحة أعضاء الجسم وأجهزته المختلفة. واتضح أن مدة النوم التي تتراوح بين 6.4 و7.8 ساعة في الليلة هي الأكثر فائدة، حيث أظهر هؤلاء الأفراد علامات أبطأ للشيخوخة البيولوجية، وتمتعوا بحالة صحية عامة أفضل.كما اكتشف الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين ناموا أقل أو أكثر بكثير من هذا النطاق أكثر عرضة لأعراض الشيخوخة المتسارعة.

وعادة يرتبط الأرق وقلة النوم بأمراض عديدة. ويشير العلماء إلى أن الحرمان من النوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، واضطرابات القلق، والنوع الثاني من داء ، وارتفاع مستوى ضغط ، وأمراض القلب والأوعية الدموية. وغالباً ما ترتبط اضطرابات النوم بأمراض الرئة والجهاز الهضمي.



ووفقا لجونهاو وين، يلعب النوم دوراً أساسياً في الحفاظ على وظائف الجسم، فخلال ساعات النوم، تتم استعادة عمليات الأيض ومنظومة المناعة والعديد من العمليات الداخلية الأخرى التي تؤثر على الصحة وطول العمر عافيتها.



ويؤكد الباحثون أن قلة النوم ليست السبب المباشر للأمراض، بل قد تكون في كثير من الأحيان مؤشراً مبكراً على وجود مشكلات صحية مخفية.