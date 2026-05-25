صحة

أضرار التدخين على القلب والرئتين

Lebanon 24
25-05-2026 | 06:09
أضرار التدخين على القلب والرئتين
يُعدّ التدخين من أخطر العادات التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، خاصة على القلب والرئتين، إذ يحتوي دخان السجائر على آلاف المواد الكيميائية الضارة التي تسبب أمراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. ومع تزايد أعداد المدخنين حول العالم، أصبحت مشكلة التدخين من أبرز القضايا الصحية التي تهدد حياة الملايين.
يؤثر التدخين بشكل مباشر على القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى تضيق الشرايين وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، مما يرفع خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية. كما يُضعف عضلة القلب ويجعلها أقل قدرة على ضخ الدم بكفاءة، الأمر الذي قد يؤدي إلى أمراض مزمنة وخطيرة.

أما بالنسبة للرئتين، فإن التدخين يسبب تلفًا تدريجيًا في أنسجتهما ويقلل من كفاءتهما في إدخال الأكسجين إلى الجسم. كما يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، إضافة إلى السعال المستمر وضيق التنفس الذي يعاني منه كثير من المدخنين.

ولا تقتصر أضرار التدخين على المدخن فقط، بل تمتد إلى الأشخاص المحيطين به من خلال التدخين السلبي، الذي قد يسبب لهم أمراضًا مشابهة، خاصة الأطفال وكبار السن.

وفي الختام، فإن الإقلاع عن التدخين ضرورة للحفاظ على صحة القلب والرئتين والوقاية من الأمراض الخطيرة. فالصحة نعمة كبيرة يجب المحافظة عليها من خلال اتباع العادات الصحية والابتعاد عن كل ما يضر الجسم.
