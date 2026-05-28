تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة

Lebanon 24
28-05-2026 | 07:54
A-
A+
أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة
أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعرف كثيرون أن الأدوية قد تتفاعل مع بعضها البعض، لكن ما لا ينتبه إليه البعض أن الطعام والشراب قد يغيّران أيضاً طريقة عمل بعض الأدوية، إما بجعلها أقوى من اللازم أو أقل فاعلية، ما قد يزيد خطر الآثار الجانبية أو يضعف العلاج.

وبحسب Verywell Health، يأتي الغريب فروت وعصيره في مقدمة الأطعمة التي قد تتداخل مع الأدوية. فهو يؤثر في إنزيمات داخل الأمعاء تُعرف باسم Cytochrome P450، وهي مسؤولة عن تفكيك أو تفعيل بعض الأدوية. وعند تعطيل هذه الإنزيمات، قد ترتفع مستويات الدواء في الدم أو تنخفض عن الحد المطلوب.
Advertisement

وقد يحدث هذا التفاعل مع أدوية عدة، بينها بعض أدوية الكوليسترول من فئة الستاتين، مثل atorvastatin وsimvastatin، وبعض أدوية ضغط الدم، وأدوية القلق، ومضادات اضطراب نظم القلب، ومميعات الدم مثل apixaban وrivaroxaban، إضافة إلى بعض أدوية تثبيط المناعة. وحتى كوب واحد من عصير الغريب فروت قد يكون كافياً للتأثير في طريقة معالجة الجسم لبعض الأدوية.

أما الخضار الورقية مثل السبانخ، الكرنب، البروكولي والملفوف الأخضر، فهي غنية بفيتامين K، الذي يؤدي دوراً أساسياً في تخثر الدم. وهذا مهم خصوصاً لمن يتناولون دواء warfarin المميع للدم، إذ إن التغيرات الكبيرة والمفاجئة في كمية فيتامين K قد تؤثر في فاعلية الدواء. ولا يعني ذلك تجنب هذه الخضار، بل الحفاظ على كمية ثابتة منها أسبوعياً.

وتبرز أيضاً الأجبان المعتقة والأطعمة المخمرة، مثل اللحوم المعالجة، صلصة الصويا، المخللات، الكيمتشي وبعض الأطعمة المخمرة، لأنها تحتوي على مركب يُسمى tyramine. وعادةً يستطيع الجسم تفكيك هذا المركب، لكن بعض مضادات الاكتئاب القديمة، المعروفة باسم MAOIs، قد تمنع هذا التفكيك، ما قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم.

كذلك، قد تتداخل منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن واللبن، مع بعض المضادات الحيوية. فالكلسيوم الموجود فيها قد يرتبط بالدواء ويقلل امتصاصه، ما يؤدي إلى وصول كمية غير كافية منه لعلاج العدوى. ويُلاحظ هذا التفاعل خصوصاً مع مضادات حيوية من فئة tetracyclines وfluoroquinolones. لذلك، يُنصح عادة بتناول هذه الأدوية قبل ساعة من الوجبات الغنية بالكلسيوم أو بعدها بساعتين.

أما عرق السوس الطبيعي، فيحتوي على مركب glycyrrhizin، الذي قد يرفع ضغط الدم ويخفض مستويات البوتاسيوم عند تناوله بكميات كبيرة. وقد يتداخل أيضاً مع أدوية مثل warfarin وdigoxin وبعض أدوية الكوليسترول وضغط الدم، ما قد يزيد خطر اضطرابات نبض القلب أو يفاقم ارتفاع الضغط.

وتحمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، الكيوي، البرتقال، الطماطم، البطاطا والأفوكادو، أهمية خاصة لمن يتناولون بعض أدوية ضغط الدم. فبعض هذه الأدوية قد يقلل قدرة الجسم على التخلص من البوتاسيوم الزائد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، مع احتمال حدوث ضعف عضلي أو اضطرابات في ضربات القلب. ويشمل ذلك بعض المدرات الحافظة للبوتاسيوم، ومثبطات ACE، وأدوية ARBs.

ويبقى الكحول من أكثر المواد التي قد تتفاعل مع الأدوية. فقد يزيد النعاس والدوخة مع أدوية النوم والمسكنات الأفيونية وأدوية القلق، كما قد يرفع خطر النزيف عند تناوله مع بعض مميعات الدم، أو يزيد احتمال الضرر الكبدي مع أدوية معينة.

ولا تعني هذه التداخلات أن على المريض الامتناع نهائياً عن كل هذه الأطعمة، بل إن المفتاح غالباً هو الاعتدال، التوقيت، والثبات في النمط الغذائي. لذلك، يُنصح بعدم إيقاف أي دواء أو إجراء تغييرات كبيرة في الطعام من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، خصوصاً أن الصيادلة يُعدون من أفضل المصادر للتحقق من تداخلات الطعام والدواء.
مواضيع ذات صلة
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية قد تزيد خطر الجفاف
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
10 أطعمة ومشروبات قد تُضعف مينا الأسنان
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

على المري

الأفوكا

الكحول

أفيوني

المري

ألبان

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-05-28
Lebanon24
10:00 | 2026-05-28
Lebanon24
09:44 | 2026-05-28
Lebanon24
07:11 | 2026-05-28
Lebanon24
06:07 | 2026-05-28
Lebanon24
04:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24