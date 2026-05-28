تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عصير "منخفض التكلفة" قد يغيّر قواعد مواجهة فقر الدم للنساء

Lebanon 24
28-05-2026 | 23:00
A-
A+
عصير منخفض التكلفة قد يغيّر قواعد مواجهة فقر الدم للنساء
عصير منخفض التكلفة قد يغيّر قواعد مواجهة فقر الدم للنساء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مراجعة علمية حديثة نُشرت في مجلة bmj Nutrition Prevention & Health أن عصير الجوافة قد يكون إضافة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصة لدى النساء والمراهقات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
Advertisement

وبحسب الباحثين، فإن الجمع بين عصير الجوافة ومكملات الحديد أظهر نتائج أفضل في رفع مستويات الهيموغلوبين مقارنة بتناول مكملات الحديد وحدها، ما يشير إلى دور محتمل لهذا المشروب الغني بالعناصر الغذائية في تحسين امتصاص الحديد.
 
واعتمدت المراجعة على تحليل 17 دراسة منشورة باللغة الإنكليزية منذ العام 2000، شملت 6 دراسات على المراهقات و11 دراسة على النساء الحوامل، وغالبًا ما كانت تقارن بين استخدام مكملات الحديد مع عصير الجوافة أو بدونه.

وأظهرت نتائج تحليل 12 دراسة شملت 235 مشاركة ارتفاعًا متوسطًا في الهيموغلوبين بلغ 1.71 غرام/ديسيلتر. كما سجلت المراهقات زيادة قدرها 1.52 غرام/ديسيلتر، بينما بلغت الزيادة لدى الحوامل 1.84 غرام/ديسيلتر. وفي مقارنة مباشرة بين مجموعتين ضمتا 102 مشاركة لكل منهما، ارتفع الهيموغلوبين بمقدار 1.29 غرام/ديسيلتر لصالح المجموعة التي تناولت الجوافة مع الحديد.
 
ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى غنى الجوافة بفيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد، إذ تحتوي على كميات تفوق البرتقال بأربع مرات لكل 100 غرام، إضافة إلى احتوائها على حمض الفوليك وفيتامين A.

ورغم النتائج المشجعة، أكد اختصاصي من المعهد العالمي NNEdPro للأغذية والتغذية والصحة أن هذه المعطيات لا تكفي لاعتماد عصير الجوافة كبديل للعلاج، بل يجب اعتباره عاملاً مساعداً فقط، مع الحاجة إلى دراسات أوسع وأكثر دقة لتحديد الجرعات والمدة المثلى. (إرم نيوز) 
 
مواضيع ذات صلة
هل يُخفض عصير الشمندر والرمان ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أهم النصائح الغذائية لتجنب فقر الدم أثناء الحمل
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"ديبسيك" تطلق نموذجاً جديداً بقدرات متطورة وتكلفة تشغيل منخفضة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سبوتيفاي تغيّر قواعد الإعلام الرقمي عبر "التجارب التوليدية"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24

معهد العالم

الإنكليزية

مجلة bmj

إنكليزي

لوبين

الدم

غلوب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:39 | 2026-05-29
Lebanon24
16:30 | 2026-05-28
Lebanon24
12:49 | 2026-05-28
Lebanon24
11:06 | 2026-05-28
Lebanon24
10:00 | 2026-05-28
Lebanon24
09:44 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24