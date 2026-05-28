صحة
عصير "منخفض التكلفة" قد يغيّر قواعد مواجهة فقر الدم للنساء
Lebanon 24
28-05-2026
|
23:00
كشفت مراجعة علمية حديثة نُشرت في
مجلة bmj
Nutrition Prevention & Health أن عصير الجوافة قد يكون إضافة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم علاج فقر
الدم
الناتج عن نقص الحديد، خاصة لدى النساء والمراهقات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وبحسب الباحثين، فإن الجمع بين عصير الجوافة ومكملات الحديد أظهر نتائج أفضل في رفع مستويات الهيموغلوبين مقارنة بتناول مكملات الحديد وحدها، ما يشير إلى دور محتمل لهذا المشروب الغني بالعناصر الغذائية في تحسين امتصاص الحديد.
واعتمدت المراجعة على تحليل 17 دراسة منشورة باللغة
الإنكليزية
منذ العام 2000، شملت 6 دراسات على المراهقات و11 دراسة على النساء الحوامل، وغالبًا ما كانت تقارن بين استخدام مكملات الحديد مع عصير الجوافة أو بدونه.
وأظهرت نتائج تحليل 12 دراسة شملت 235 مشاركة ارتفاعًا متوسطًا في الهيموغلوبين بلغ 1.71 غرام/ديسيلتر. كما سجلت المراهقات زيادة قدرها 1.52 غرام/ديسيلتر، بينما بلغت الزيادة لدى الحوامل 1.84 غرام/ديسيلتر. وفي مقارنة مباشرة بين مجموعتين ضمتا 102 مشاركة لكل منهما، ارتفع الهيموغلوبين بمقدار 1.29 غرام/ديسيلتر لصالح المجموعة التي تناولت الجوافة مع الحديد.
ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى غنى الجوافة بفيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد، إذ تحتوي على كميات تفوق البرتقال بأربع مرات لكل 100 غرام، إضافة إلى احتوائها على حمض الفوليك وفيتامين A.
ورغم النتائج المشجعة، أكد اختصاصي من المعهد العالمي NNEdPro للأغذية والتغذية والصحة أن هذه المعطيات لا تكفي لاعتماد عصير الجوافة كبديل للعلاج، بل يجب اعتباره عاملاً مساعداً فقط، مع الحاجة إلى دراسات أوسع وأكثر دقة لتحديد الجرعات والمدة المثلى. (إرم نيوز)
