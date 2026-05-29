الشوفان.. فوائد كبيرة لكن ليس للجميع

يُعدّ الشوفان، المعروف علمياً باسم Avena sativa، من الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وتساعد في ضبط الوزن ومستويات السكر في . لكنّه، رغم فوائده، قد لا يكون مناسباً لبعض الأشخاص، خصوصاً من يعانون حساسية الغلوتين أو اضطرابات هضمية معيّنة.

وبحسب موقع Health.com، يحتوي الشوفان على مركّب بيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، يساعد على خفض مستويات الضار في الدم، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي الشوفان على المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، وهي عناصر مهمة لدعم وظائف القلب والعضلات وانتظام ضرباته.

ولا تقتصر فوائد الشوفان على القلب، إذ يُعدّ مصدراً مهماً للألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، إضافة إلى دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء بفضل تأثيره الشبيه بالبريبايوتيك.

كما يلعب الشوفان دوراً في إدارة الوزن، إذ تساعد أليافه على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، فيما توفر كربوهيدراته طاقة تدريجية تقلل الرغبة في تناول السكريات خلال اليوم. لكن فعالية الشوفان في منح الشعور بالشبع تختلف بحسب نوعه، إذ إن الشوفان الفوري قد لا يمنح الإحساس نفسه بالشبع مقارنة بالشوفان الملفوف أو الأقل معالجة.

وفي ما يتعلق بسكر الدم، يساهم الشوفان في إبطاء امتصاص الغلوكوز داخل الجسم، ما يساعد على تجنّب الارتفاعات الحادة في مستويات السكر والإنسولين. وقد يكون إدخاله ضمن مفيداً للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، إذ تشير دراسات إلى ارتباط تناول الشوفان بانخفاض مستويات الهيموغلوبين .

غذائياً، يوفر كوب واحد من الشوفان النيء نحو 303 سعرات حرارية، و10 غرامات من البروتين، و8 غرامات من الألياف، إضافة إلى الحديد والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك والفولات. كما يحتوي على مركبات تُعرف باسم أفينانثراميدات، وهي مركبات قد تساهم في الحد من الالتهابات.

مع ذلك، لا يخلو الشوفان من بعض المحاذير. فبعض الأشخاص المصابين بالداء الزلاقي أو حساسية الغلوتين قد يعانون انتفاخاً أو غازات أو إمساكاً بعد تناوله، بسبب مركّب أفينين الموجود فيه، أو بسبب احتمال تلوثه بمنتجات القمح أثناء التصنيع. كما قد يسبب الشوفان انزعاجاً لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو أمراض الجهاز الهضمي.

وينصح المصدر باختيار الشوفان الخالي من الغلوتين عند الحاجة، أو اللجوء إلى بدائل مثل الكينوا والأرز والقطيفة والدخن. كما يمكن إدخال الشوفان إلى النظام الغذائي بطرق متعددة، مثل إضافته إلى العصائر، استخدامه في تحضير الخبز أو كرات الطاقة، أو صنع حليب الشوفان منه.