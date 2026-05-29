تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الشوفان.. فوائد كبيرة لكن ليس للجميع

Lebanon 24
29-05-2026 | 00:39
A-
A+
الشوفان.. فوائد كبيرة لكن ليس للجميع
الشوفان.. فوائد كبيرة لكن ليس للجميع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُعدّ الشوفان، المعروف علمياً باسم Avena sativa، من الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وتساعد في ضبط الوزن ومستويات السكر في الدم. لكنّه، رغم فوائده، قد لا يكون مناسباً لبعض الأشخاص، خصوصاً من يعانون حساسية الغلوتين أو اضطرابات هضمية معيّنة.

وبحسب موقع Health.com، يحتوي الشوفان على مركّب بيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي الشوفان على المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، وهي عناصر مهمة لدعم وظائف القلب والعضلات وانتظام ضرباته.

ولا تقتصر فوائد الشوفان على القلب، إذ يُعدّ مصدراً مهماً للألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، إضافة إلى دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء بفضل تأثيره الشبيه بالبريبايوتيك.

كما يلعب الشوفان دوراً في إدارة الوزن، إذ تساعد أليافه على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، فيما توفر كربوهيدراته طاقة تدريجية تقلل الرغبة في تناول السكريات خلال اليوم. لكن فعالية الشوفان في منح الشعور بالشبع تختلف بحسب نوعه، إذ إن الشوفان الفوري قد لا يمنح الإحساس نفسه بالشبع مقارنة بالشوفان الملفوف أو الأقل معالجة.

وفي ما يتعلق بسكر الدم، يساهم الشوفان في إبطاء امتصاص الغلوكوز داخل الجسم، ما يساعد على تجنّب الارتفاعات الحادة في مستويات السكر والإنسولين. وقد يكون إدخاله ضمن النظام الغذائي مفيداً للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، إذ تشير دراسات إلى ارتباط تناول الشوفان بانخفاض مستويات الهيموغلوبين السكري.

غذائياً، يوفر كوب واحد من الشوفان النيء نحو 303 سعرات حرارية، و10 غرامات من البروتين، و8 غرامات من الألياف، إضافة إلى الحديد والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك والفولات. كما يحتوي على مركبات تُعرف باسم أفينانثراميدات، وهي مركبات قد تساهم في الحد من الالتهابات.

مع ذلك، لا يخلو الشوفان من بعض المحاذير. فبعض الأشخاص المصابين بالداء الزلاقي أو حساسية الغلوتين قد يعانون انتفاخاً أو غازات أو إمساكاً بعد تناوله، بسبب مركّب أفينين الموجود فيه، أو بسبب احتمال تلوثه بمنتجات القمح أثناء التصنيع. كما قد يسبب الشوفان انزعاجاً لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو أمراض الجهاز الهضمي.

وينصح المصدر باختيار الشوفان الخالي من الغلوتين عند الحاجة، أو اللجوء إلى بدائل مثل الكينوا والأرز والقطيفة والدخن. كما يمكن إدخال الشوفان إلى النظام الغذائي بطرق متعددة، مثل إضافته إلى العصائر، استخدامه في تحضير الخبز أو كرات الطاقة، أو صنع حليب الشوفان منه.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إضافة واحدة فقط قد تغيّر تجربة الشوفان اليومية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا خبز الشوفان أفضل من "الأبيض"؟ معلومات مهمة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج: ما يستدعي الاستهجان والأسف ليس التطاول على مرجعيات كبيرة بل صمت الأوساط المعنية بها عنها
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بقائي: تقدم في المفاوضات مع أميركا لكن الاتفاق ليس وشيكا
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

السكري

الشوف

الخال

الأرز

السيل

أفينا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:30 | 2026-05-28
Lebanon24
12:49 | 2026-05-28
Lebanon24
11:06 | 2026-05-28
Lebanon24
10:00 | 2026-05-28
Lebanon24
09:44 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24