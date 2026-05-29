تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تورّم الأطراف في الصيف.. لماذا يزداد مع الحرارة وكيف يمكن التخفيف منه؟

Lebanon 24
29-05-2026 | 10:21
A-
A+
تورّم الأطراف في الصيف.. لماذا يزداد مع الحرارة وكيف يمكن التخفيف منه؟
تورّم الأطراف في الصيف.. لماذا يزداد مع الحرارة وكيف يمكن التخفيف منه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواجه كثيرون مشكلة تورّم الساقين أو القدمين وأحيانًا اليدين، وهي حالة شائعة قد تسبب شعورًا بالثقل والانزعاج وتؤثر على الراحة والحركة اليومية.

ويشرح اختصاصي الأوعية الدموية لوران مارتان أن الحرارة تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يساهم في تجمع السوائل داخل الأطراف، خصوصًا عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من دون حركة.

ورغم أن هذه الحالة لا تُعد خطيرة في معظم الأحيان، إلا أن الأطباء يشددون على أهمية اتباع بعض الخطوات البسيطة للتخفيف من الأعراض ومنع تفاقمها.

ومن أبرز النصائح، رفع الساقين فوق مستوى القلب لبضع دقائق يوميًا، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية والتخفيف من احتباس السوائل. كما يُنصح بالحركة المستمرة وتجنب البقاء في وضعية ثابتة لفترات طويلة.

بدوره، يؤكد اختصاصي التغذية والصحة العامة جان بول رينو أن شرب المياه بكميات كافية يلعب دورًا مهمًا في الحد من التورم، لأن الجفاف قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل بشكل أكبر.

 
Advertisement

كذلك، يُفضّل التقليل من تناول الملح، كونه يساهم في احتباس الماء داخل الجسم، إلى جانب ارتداء أحذية مريحة وتجنب الملابس الضيقة التي قد تعيق الدورة الدموية.

وفي بعض الحالات، قد يساعد استخدام الماء البارد أو الاستحمام بالماء الفاتر في التخفيف من الشعور بالانتفاخ والثقل في الأطراف.

ويحذر الخبراء من تجاهل التورم إذا ظهر بشكل مفاجئ أو ترافق مع ألم شديد أو احمرار، إذ قد يكون مؤشرًا إلى مشكلة صحية تستدعي استشارة طبية.

ويؤكد الأطباء أن التعامل المبكر مع هذه الأعراض يساهم في قضاء فصل الصيف براحة أكبر، بعيدًا عن الانزعاج اليومي الذي تسببه الحرارة. (آرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
وزيرة الخزانة البريطانية: بدء صراع مع إيران دون وضوح الأهداف ودون معرفة كيفية الخروج منه حماقة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية زغرتا - اهدن بحث مع اصحاب المؤسسات السياحية تحضيرات موسم الصيف
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي يتابع مع اتّحادات الوفاء أوضاع المضمونين النازحين وسبل التخفيف من معاناتهم
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إدارة ترامب تستعد لانهيار محتمل للحكومة في كوبا هذا الصيف
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24

جان بول

حسين ال

جان بو

الدورة

الملا

دمين

طراف

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-05-29
Lebanon24
07:23 | 2026-05-29
Lebanon24
04:59 | 2026-05-29
Lebanon24
04:20 | 2026-05-29
Lebanon24
02:07 | 2026-05-29
Lebanon24
01:04 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24