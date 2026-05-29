تورّم الأطراف في الصيف.. لماذا يزداد مع الحرارة وكيف يمكن التخفيف منه؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواجه كثيرون مشكلة تورّم الساقين أو القدمين وأحيانًا اليدين، وهي حالة شائعة قد تسبب شعورًا بالثقل والانزعاج وتؤثر على الراحة والحركة اليومية.



ويشرح اختصاصي الأوعية الدموية لوران مارتان أن الحرارة تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يساهم في تجمع السوائل داخل الأطراف، خصوصًا عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من دون حركة.

ورغم أن هذه الحالة لا تُعد خطيرة في معظم الأحيان، إلا أن الأطباء يشددون على أهمية اتباع بعض الخطوات البسيطة للتخفيف من الأعراض ومنع تفاقمها.

ومن أبرز النصائح، رفع الساقين فوق مستوى القلب لبضع دقائق يوميًا، ما يساعد على تحسين الدموية والتخفيف من احتباس السوائل. كما يُنصح بالحركة المستمرة وتجنب البقاء في وضعية ثابتة لفترات طويلة.

بدوره، يؤكد اختصاصي التغذية والصحة العامة رينو أن شرب المياه بكميات كافية يلعب دورًا مهمًا في الحد من التورم، لأن الجفاف قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل بشكل أكبر.

Advertisement

كذلك، يُفضّل التقليل من تناول الملح، كونه يساهم في احتباس الماء داخل الجسم، إلى جانب ارتداء أحذية مريحة وتجنب الملابس الضيقة التي قد تعيق الدورة الدموية.

وفي بعض الحالات، قد يساعد استخدام الماء البارد أو الاستحمام بالماء الفاتر في التخفيف من الشعور بالانتفاخ والثقل في الأطراف.

ويحذر الخبراء من تجاهل التورم إذا ظهر بشكل مفاجئ أو ترافق مع ألم شديد أو احمرار، إذ قد يكون مؤشرًا إلى مشكلة صحية تستدعي استشارة طبية.

ويؤكد الأطباء أن التعامل المبكر مع هذه الأعراض يساهم في قضاء فصل الصيف براحة أكبر، بعيدًا عن الانزعاج اليومي الذي تسببه الحرارة. (آرم نيوز)