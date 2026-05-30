صحة

هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب

Lebanon 24
30-05-2026 | 01:38
هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب
أكد خبراء التغذية والصحة أن قشور  اللوز تحتوي على مركبات نباتية عالية القيمة، وأن تقشيرها يؤثر مباشرة في الملف الغذائي العام للمكسرات، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا التأثير قد يختلف من شخص لآخر بناءً على حالته الصحية. 

الفوائد الغذائية لقشور اللوز
وفقاً لمراجعة طبية حديثة نشرها موقع verywellhealth، فإن قشور اللوز تعد مستودعاً غنياً بالعديد من العناصر الحيوية التي تعزز صحة الجسم، وأبرزها:
مضادات الأكسدة

تحتوي القشور على أكثر من 20 نوعاً من الفلافونيدات والبوليفينولات التي تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة.

الألياف الغذائية

تسهم القشرة بنحو 25% من إجمالي محتوى الألياف في اللوز، ومعظمها ألياف غير قابلة للذوبان تدعم حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

فيتامين E

رغم تركزه داخل اللوز، فإن تفاعله مع فلافونيدات القشرة يعزز صحة القلب والخلايا.

وتنعكس هذه المكونات إيجابياً على صحة الإنسان، بحيث تساعد البوليفينولات في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وحماية الأوعية الدموية. كما تعمل الألياف كـ"بريبايوتك" لتغذية بكتيريا الأمعاء النافعة، فضلاً عن دور مضادات الأكسدة في تقليل حدة تجاعيد البشرة وحمايتها.


فئات يُنصح بتناولها اللوز المقشر
على الرغم من الفوائد الكبيرة للقشور، يوصي خبراء التغذية بعض الفئات بإزالة القشرة وتناول  اللوز المقشر (المسلوق) لأسباب صحية:

مرضى فقر الدم (الأنيميا): تحتوي قشور اللوز على مادة "التانين" وحمض "الفيتيك"، وهي مركبات ترتبط بالمعادن وتعيق امتصاص الجسم للحديد.
المصابون باضطرابات الجهاز الهضمي: مثل مرضى القولون العصبي (IBS)، إذ يجدون اللوز المقشر أسهل في الهضم وأقل تسبباً في الانتفاخ والغازات.
من يعانون من نقص المعادن: لأن حمض الفيتيك يقلل جزئياً من امتصاص الكالسيوم، والزنك، والمغنيسيوم.
وفي النهاية، يؤكد الأطباء أن اللوز يحتفظ بمعظم بروتيناته، ودهونه الصحية، ومغنيسيومه سواء تم تناوله بقشره أو دونه، ما يجعله خياراً ممتازاً في كلتا الحالتين ضمن النظام الغذائي المتوازن.
