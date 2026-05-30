كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟

Advertisement

في فصل الصيف، يلجأ كثيرون إلى المشروبات الباردة للتخفيف من الحر، إلا أن دراسات علمية تشير إلى أن المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة قد تساعد أيضًا في تبريد الجسم في ظروف معينة.وبحسب دراسة أجريت العام 2012 في ، فإن تناول مشروب ساخن قد يؤدي إلى خفض حرارة الجسم ، بشرط أن يكون التعرق قادرًا على التبخر من سطح الجلد.وأوضح الباحث في الدراسة الدكتور أن شرب المشروبات الساخنة يحفز الجسم على زيادة التعرق، وهو ما يساعد على تبريد الجسم عند تبخر العرق، حيث تتحول السوائل من الحالة السائلة إلى بخار، ما يسحب معه الحرارة الزائدة.ويُعد التعرق آلية طبيعية وضرورية لتنظيم حرارة الجسم، إذ يساعد تبخره من الجلد على التخلص من الحرارة الداخلية.لكن فعالية هذا التأثير تعتمد بشكل كبير على طبيعة الطقس؛ ففي الأجواء الحارة الجافة يكون التبخر أسرع وأكثر كفاءة، ما يجعل المشروبات الساخنة خيارًا ممكنًا للتبريد.في المقابل، تقل فاعلية هذه الآلية في الأجواء الرطبة، حيث لا يتبخر العرق بسهولة، وقد يؤدي شرب مشروبات ساخنة في هذه الحالة إلى زيادة الإحساس بالحر، بدلًا من تقليله.وأشار الباحثون إلى أنه في الظروف شديدة الرطوبة أو عند ارتداء ملابس ثقيلة أو التعرق المفرط، يُفضل الاعتماد على المشروبات الباردة للحفاظ على توازن حرارة الجسم.وبشكل عام، يعتمد اختيار المشروب المناسب على طبيعة الطقس، إذ قد تساعد المشروبات الساخنة في الأجواء الجافة، بينما تبقى المشروبات الباردة الخيار الأفضل في البيئات الرطبة.