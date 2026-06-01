فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءًا من دعم صحة القلب وصولًا إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.وبحسب موقع VeryWell Health، خمس فوائد صحية محتملة للقهوة تشمل الجهاز الهضمي والصحة العامة:تشير أبحاث إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب يوميًا من القهوة غير المحلاة قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب، مع ضرورة الانتباه لتأثير إضافة السكر أو الكريمة على هذه الفوائد.قد تساهم القهوة في تحسين صحة الأمعاء من خلال التأثير على الميكروبيوم المعوي، إذ تُظهر الدراسات ارتباطها بزيادة البكتيريا النافعة، ما قد يساعد في تحسين عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء.تُشير أبحاث إلى أن القهوة قد ترفع معدل حرق السعرات الحرارية لفترة مؤقتة، وتزيد من أكسدة الدهون، كما قد تساعد على تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص ضمن نظام غذائي متوازن.توجد مؤشرات بحثية على أن استهلاك القهوة قد يرتبط بتحسن تدفق وتقليل احتمالات ضعف الانتصاب لدى بعض الرجال، إضافة إلى تأثيرات محتملة على مستويات هرمون التستوستيرون بعد النشاط البدني.يرتبط تناول القهوة بانتظام، بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل من النوع الثاني، وباركنسون، وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، إلا أن هذه النتائج ما تزال قيد البحث والتأكيد العلمي.