|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

Lebanon 24
01-06-2026 | 00:36
فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!
تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءًا من دعم صحة القلب وصولًا إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

وبحسب موقع VeryWell Health، خمس فوائد صحية محتملة للقهوة تشمل الجهاز الهضمي والصحة العامة:

إطالة العمر وخفض مخاطر الوفاة
تشير أبحاث إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب يوميًا من القهوة غير المحلاة قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب، مع ضرورة الانتباه لتأثير إضافة السكر أو الكريمة على هذه الفوائد.
دعم صحة الجهاز الهضمي
قد تساهم القهوة في تحسين صحة الأمعاء من خلال التأثير على الميكروبيوم المعوي، إذ تُظهر الدراسات ارتباطها بزيادة البكتيريا النافعة، ما قد يساعد في تحسين عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء.

تعزيز التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن
تُشير أبحاث إلى أن القهوة قد ترفع معدل حرق السعرات الحرارية لفترة مؤقتة، وتزيد من أكسدة الدهون، كما قد تساعد على تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص ضمن نظام غذائي متوازن.

دعم الصحة الجنسية
توجد مؤشرات بحثية على أن استهلاك القهوة قد يرتبط بتحسن تدفق الدم وتقليل احتمالات ضعف الانتصاب لدى بعض الرجال، إضافة إلى تأثيرات محتملة على مستويات هرمون التستوستيرون بعد النشاط البدني.
تقليل خطر الأمراض المزمنة
يرتبط تناول القهوة بانتظام، بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وباركنسون، وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، إلا أن هذه النتائج ما تزال قيد البحث والتأكيد العلمي.
فوائد صحية واعدة للفانيليا.. تعرفوا إليها
تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!
البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم
فوائد صحية غير متوقعة للبطيخ
