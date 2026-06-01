|
صحة

لصحة القلب والذاكرة.. إليكم توقيت العشاء المثالي

Lebanon 24
01-06-2026 | 08:08
لصحة القلب والذاكرة.. إليكم توقيت العشاء المثالي
يؤكد باحثون من كلية الطب بجامعة نورث وسترن أن ضبط مواعيد الوجبات بما يتناسب مع الساعة البيولوجية للجسم، وخاصة توقيت العشاء بالنسبة للنوم، قد ينعكس بشكل مباشر على صحة القلب وجودة النوم ووظائف الدماغ.
وأوضحت الدكتورة فيليس زي، كبيرة معدي الدراسة وخبيرة طب النوم في جامعة نورث وسترن، أن "الأمر لا يتعلق فقط بما نأكله، بل أيضا متى نأكله بالنسبة إلى النوم، وهو عامل أساسي للاستفادة الفسيولوجية من الغذاء".

وتقوم فكرة الدراسة على "قاعدة الثلاث ساعات" التي تتضمن التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، مع اختلاف توقيت العشاء بحسب موعد النوم الشخصي؛ فمن ينام في التاسعة مساء يفضل أن ينهي عشاءه قبل السادسة، بينما من ينام في الحادية عشرة يمكنه تناول العشاء حتى الثامنة مساء.

وفي المقابل، فإن تناول الطعام قريبا من وقت النوم قد يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة وحرقة الجهاز الهضمي، ويبقي الجسم في حالة نشاط تعيق جودة النوم، إضافة إلى احتمال اضطراب الساعة البيولوجية وصعوبة الدخول في النوم العميق.
 
وتشير الدراسة إلى أن النوم الأفضل الناتج عن تناول الطعام مبكرا يساعد الدماغ على التخلص من الفضلات الأيضية، بما في ذلك البروتينات المرتبطة بمرضي ألزهايمر وباركنسون، كما يساهم في تحسين تنظيم سكر الدم، ما يقلل من تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ ويحد من التدهور المعرفي.

كما أن التحكم في الوزن عبر تقليل الأكل الليلي يساهم في تعزيز صحة الدماغ، حيث ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بالخرف. (روسيا اليوم) 

