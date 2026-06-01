بكتيريا تهدد عائلتك.. حقيقة علمية عن غسيل الدواجن بالماء

أوضحت أخصائية تغذية الحقيقة الحاسمة حول مسألة غسل الدجاج قبل الطهي، مؤكدة أن غسله يعد خطأً شائعاً وخطيراً. وبينت أن غسل الدجاج النيئ بالماء يؤدي إلى انتشار بكتيريا "السالمونيلا" و"العطيفة" المسببة للتسمم الغذائي، حيث تساهم قطرات الماء المتطايرة في نقل هذه الجراثيم إلى الأسطح المحيطة بالمطبخ، والأواني، والأطعمة الجاهزة للأكل.



وأشارت الأخصائية إلى أن الطريقة الآمنة والوحيدة للقضاء على البكتيريا بشكل كامل هي طهي الدجاج جيداً على درجة حرارة عالية تنضج فيها اللحوم تماماً.

ونصحت لتجنب التلوث بضرورة استخدام ألواح تقطيع وسكاكين خاصة بالدجاج النيئ منفصلة عن تلك المستخدمة للخضار والمأكولات الأخرى، مع الحرص على غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون فوراً بعد التعامل مع الدواجن.