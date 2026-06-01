إنجاز طبي غير مسبوق.. دواء صيني يحقق نتائج واعدة بمواجهة سرطان الرئة!

أظهر دواء مبتكر طورته شركة صناعة أدوية صينية نتائج واعدة في تعزيز فرص العلاج والبقاء على قيد الحياة للمرضى المصابين بسرطان الرئة، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال الأورام الخبيثة.



وتعتمد آلية عمل العقار الجديد على تحفيز جهاز المناعة وتوجيهه بشكل دقيق لمهاجمة الخلايا السرطانية في الرئة ومنع انتشارها، مع تقليل الأعراض الجانبية مقارنة بالعلاجات الكيميائية التقليدية.

وبيّنت التجارب السريرية المتقدمة أن الدواء ساهم بشكل ملحوظ في تقليص حجم الأورام لدى نسبة كبيرة من المرضى الخاضعين للاختبار، فضلاً عن تمديد فترة الاستقرار الصحي وعدم تطور المرض.

ويبعث هذا الإنجاز الطبي بارقة أمل جديدة لمرضى سرطان الرئة، الذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً وتسبباً في الوفيات عالمياً، في انتظار استكمال الموافقات التنظيمية الدولية لاعتماده وتوزيعه على نطاق أوسع.