تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أضرار التدخين الإلكتروني على الرئة والقلب لدى الشباب

Lebanon 24
03-06-2026 | 23:00
A-
A+
أضرار التدخين الإلكتروني على الرئة والقلب لدى الشباب
أضرار التدخين الإلكتروني على الرئة والقلب لدى الشباب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد التدخين الإلكتروني (الفيب) انتشاراً واسعاً بين فئة الشباب والمراهقين خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاعتقاد الشائع بأنه أقل ضرراً من السجائر التقليدية أو وسيلة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. إلا أن دراسات طبية حديثة وتحذيرات صحية متزايدة تؤكد أن هذا النوع من التدخين يحمل مخاطر صحية جدية لا يمكن تجاهلها.

ويحتوي التدخين الإلكتروني على مواد كيميائية ونيكوتين، وهو مادة شديدة الإدمان تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، خصوصاً لدى المراهقين الذين لا تزال أدمغتهم في مرحلة النمو. وقد يؤدي ذلك إلى ضعف في التركيز، واضطرابات في المزاج، وزيادة احتمالية الإدمان المبكر.
Advertisement

كما تشير تقارير طبية إلى أن استنشاق البخار الناتج عن أجهزة الفيب قد يسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي، والتهابات في الرئتين، وضيقاً في التنفس، إضافة إلى ارتباطه في بعض الحالات بحالات إصابة خطيرة في الرئة استدعت دخول المستشفى.

ولا يقتصر التأثير على الجهاز التنفسي فقط، إذ إن بعض الدراسات تربط بين التدخين الإلكتروني وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، نتيجة تأثير النيكوتين على الأوعية الدموية.

ويحذر خبراء الصحة من أن التسويق الجذاب والنكهات المتنوعة لأجهزة الفيب ساهمت في زيادة الإقبال عليها بين الشباب، ما يجعلها مدخلاً مبكراً نحو الإدمان على النيكوتين، وربما الانتقال لاحقاً إلى السجائر التقليدية.

وينصح الأطباء بضرورة التوعية بمخاطر التدخين الإلكتروني في المدارس والجامعات، وتشديد الرقابة على بيعه للقاصرين، إضافة إلى دعم برامج الإقلاع عن النيكوتين للحد من هذه الظاهرة المتنامية.
مواضيع ذات صلة
أضرار التدخين على القلب والرئتين
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار الإفراط في تناول السكريات على القلب والوزن
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة: تحول جذري في مقاربة ملف الشباب
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مع التقدم في العمر... اليكم سر غذائي بسيط لضمان "شباب القلب"
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

الظاهر

التركي

الترك

جامع

تركي

زايد

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-06-04
Lebanon24
01:56 | 2026-06-04
Lebanon24
00:43 | 2026-06-04
Lebanon24
15:18 | 2026-06-03
Lebanon24
12:15 | 2026-06-03
Lebanon24
10:42 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24