للوقاية من الالتهاب المزمن.. عادات صباحية بسيطة

يعد الالتهاب استجابة طبيعية من الجسم عند الإصابة أو العدوى، ولكن عندما يصبح مزمنا ويستمر لمدة طويلة فإن ذلك يؤثر على الصحة العامة للجسم.





تناول إفطار متوازن



يساعد الإفطار المتوازن على استقرار مستويات السكر في ويمنح الجسم دفعة من الطاقة لبدء الصباح بنشاط وحيوية.

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ويوصي خبراء بتناول أطعمة مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والسمك، والدواجن، والمكسرات والبذور، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والزيوت الصحية. واقترح خبراء عادات 6 صباحية بسيطة يمكن الاستعانة بها لتقليل المخاطر المصاحبة للالتهاب المزمن.تناول إفطار متوازنيساعد الإفطار المتوازن على استقرار مستويات السكر في ويمنح الجسم دفعة من الطاقة لبدء الصباح بنشاط وحيوية.ويوصي خبراء بتناول أطعمة مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والسمك، والدواجن، والمكسرات والبذور، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والزيوت الصحية.

شرب الماء



تشير بعض الأبحاث أن ترطيب الجسم مرتبط بمؤشرات الالتهاب والصحة العامة للجسم على الأمد .



وتوصي الإرشادات الصحية بشرب حوالي 11.5 كوبا يوميا للنساء و15.5 للرجال مع احتساب الماء الموجود في الطعام، غير أن كمية الماء الموصى بها تختلف من فرد لآخر.



الانتباه إلى السكر المضاف



حتى لو كان الإفطار صحيا متوازنا غالبا ما يكون الصباح مليئا بإغراءات السكر سواء في المقاهي أو في العمل.



وظهرت الأبحاث أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بالالتهاب، لذلك ينصح بتقليل السكر المضاف.



ينصح بتحضير وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتناولها بسهولة، والحرص على تناول البروتينات عند استهلاك السكريات لتفادي ارتفاع سكر الدم.