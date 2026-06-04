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صحة

تعرف إلى أبرز الأطعمة الداعمة لصحة الدماغ والذاكرة

Lebanon 24
04-06-2026 | 06:41
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تعرف إلى أبرز الأطعمة الداعمة لصحة الدماغ والذاكرة
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تؤثر التغذية بشكل مباشر على وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتركيز والانتباه. فبعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ودعم الخلايا العصبية، وتقليل الالتهابات التي قد تؤثر على الأداء الذهني.
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من أبرز الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتحسن التركيز، الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة الدماغ وتساعد في تحسين التواصل بين الخلايا العصبية. كما تُعدّ المكسرات، خصوصًا الجوز واللوز، مصدرًا مهمًا لفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالتقدم في العمر.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت الأزرق والفراولة، تساهم في تعزيز الذاكرة وتحسين سرعة الاستجابة الذهنية. كذلك، تلعب الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي دورًا مهمًا بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية لوظائف الدماغ.

كما أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن التركيز مؤقتًا بفضل احتوائها على مادة الفلافونويد التي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ. ولا يمكن إغفال أهمية البيض، الذي يحتوي على مادة الكولين الضرورية لتكوين الناقلات العصبية المرتبطة بالذاكرة.

ويؤكد خبراء التغذية أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن، إلى جانب شرب الماء بشكل كافٍ والنوم الجيد، هو الأساس في دعم صحة الدماغ وتحسين الأداء الذهني على المدى الطويل.
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