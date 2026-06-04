هل عصير البرتقال مفيد حقًا؟

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أظهرت دراسة نشرت في مجلة Molecular Nutrition & Research أن عصير البرتقال يمكن أن يثبط النشاط الجيني المرتبط بالالتهابات، مما يسهم في تحسين مستويات ضغط والكوليسترول.ومع ذلك، يوصي أخصائيو التغذية بالاعتدال التام؛ إذ يجب ألا تزيد الكمية اليومية عن 150 مللترًا (ما يعادل كوبًا صغيرًا)، لأن الإفراط يؤدي إلى أضرار تلحق بمينا الأسنان وارتفاع حاد في مستويات سكر الدم. (إرم نيوز)