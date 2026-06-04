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صحة
هل عصير البرتقال مفيد حقًا؟
Lebanon 24
04-06-2026
|
23:00
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A-
أظهرت دراسة نشرت في مجلة Molecular Nutrition &
food
Research أن عصير البرتقال يمكن أن يثبط النشاط الجيني المرتبط بالالتهابات، مما يسهم في تحسين مستويات ضغط
الدم
والكوليسترول.
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ومع ذلك، يوصي أخصائيو التغذية بالاعتدال التام؛ إذ يجب ألا تزيد الكمية اليومية عن 150 مللترًا (ما يعادل كوبًا صغيرًا)، لأن الإفراط
في تناوله
يؤدي إلى أضرار تلحق بمينا الأسنان وارتفاع حاد في مستويات سكر الدم. (إرم نيوز)
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الكوليسترول
في تناوله
بالا
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