دراسة تثير غضباً واسعاً بشأن استهلاك اللحوم

أثارت دراسة أُعيد تداولها أخيراً موجة واسعة من الجدل والغضب على ، بعدما ناقشت فرضية مثيرة للجدل تقوم على إمكانية الحد من استهلاك اللحوم عبر نشر حالة طبية تُعرف باسم متلازمة «ألفا-غال»، التي تسبب حساسية تجاه اللحوم الحمراء.

وكان الباحثان باركر كروتشفيلد وبليك هيريث من جامعة ويسترن ميشيغان قد نشرا عام 2025 ورقة بحثية في مجلة متخصصة بالأخلاقيات الحيوية، طرحا فيها نقاشاً فلسفياً حول ما إذا كان من الممكن تبرير نشر القراد الحامل لمتلازمة «ألفا-غال» أخلاقياً، انطلاقاً من اعتقادهما بأن استهلاك اللحوم يسبب أضراراً للحيوانات والبيئة.

ومتلازمة «ألفا-غال» حالة طبية حقيقية تنتقل عبر لدغات بعض أنواع القراد، وتؤدي إلى ردود فعل تحسسية تجاه اللحوم الحمراء ومنتجات أخرى مشتقة من الثدييات. وتتراوح أعراضها بين الطفح الجلدي واضطرابات الجهاز الهضمي وصولاً إلى حالات حساسية مفرطة قد تهدد الحياة.

وأوضح الباحثان أن ورقتهما لا تستند إلى تجارب أو أبحاث طبية جديدة، بل تندرج ضمن إطار الفلسفي والأخلاقي، معتبرين أن تقليل استهلاك اللحوم قد يحقق فوائد بيئية وأخلاقية. كما أشارا إلى أن تطبيق مثل هذه الفكرة على نطاق واسع غير ممكن عملياً في الوقت الحالي.

وأثارت الدراسة ردود فعل غاضبة، إذ اعتبر منتقدون أن مجرد طرح فكرة إصابة الناس عمداً بحالة مرضية يعد أمراً غير أخلاقي، فيما وصف بعض المعلقين الفكرة بأنها تقترب من مفهوم «الإرهاب البيولوجي».

من جهتها، دافعت التابعة لجامعة ويسترن ميشيغان عن نشر الدراسة، مؤكدة أنها تندرج ضمن إطار «التجارب الفكرية» الهادفة إلى مناقشة قضايا أخلاقية معقدة، ولا تمثل دعوة فعلية إلى تنفيذ هذه الأفكار.

وفي سياق متصل، عاد الجدل حول استخدام الحشرات في مشاريع علمية بعد الانتقادات التي طالت مشروعاً تدعمه شركة «ألفابت» لإطلاق ملايين البعوض الحامل لبكتيريا معينة في ولايتي وفلوريدا، بهدف الحد من أعداد البعوض الناقل للأمراض، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.