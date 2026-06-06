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صحة

مصادر نباتية لأحماض "أوميغا 3" الدهنية.. تعرف إليها

Lebanon 24
06-06-2026 | 14:00
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مصادر نباتية لأحماض أوميغا 3 الدهنية.. تعرف إليها
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تؤكد المعاهد الوطنية للصحة الأميركية أن أحماض أوميغا 3 الدهنية لا تقتصر على الأسماك وحدها، إذ تزخر المصادر النباتية بنوع يعرف بحمض ألفا-لينولينيك (ALA)، وهو شكل أساسي يدعم صحة شبكية العين والدماغ.
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ويتيح هذا التنوع الحيوي للنباتيين، أو الذين لا يفضلون الأسماك ويعانون من حساسية مفرطة تجاهها، تعويض النقص الغذائي كلياً عبر انتقاء مصادرهم الطبيعية بعناية فائقة.


وتحدد الإرشادات الرسمية الصادرة عن المعاهد الاحتياج اليومي الصارم من هذه الأحماض بنحو 1.6 غراماً للرجال، و1.1 غراماً للنساء البالغات؛ وترتفع هذه المعدلات المقررة لتصل إلى 1.4 غراماً طوال فترة الحمل، ونحو 1.3 غراماً أثناء الرضاعة الطبيعية، تلبيةً لمتطلبات الجسم الحيوية في تلك المراحل.


زيت بذور الكتان
 

تؤمن ملعقة واحدة من زيت بذور الكتان 7.26 غراماً من أحماض ALA، وتتفوق هذه الصيغة الزيتية في سرعة امتصاصها داخل الجسم مقارنة بالبذور الكاملة التي تمنح 2.35 غراماً فقط لكل ملعقة.


ويرتبط استهلاك هذا الزيت مباشرة بتحسين حاجز البشرة وحمايتها، فضلاً عن دور البذور في تعزيز عملية الهضم وخفض الكوليسترول بفضل محتواها العالي من الألياف.
 
 
بذور الشيا
 

تمنح أوقية واحدة من بذور الشيا الجسم 5.05 غراماً من أحماض ALA، وتُصنف هذه البذور كعنصر غذائي متكامل يدعم حيوية الجسم، حيث توفر الحصة ذاتها 4.68 غراماً من البروتين و9.75 غراماً من الألياف المشبعة، إلى جانب توليفة غنية من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تسهل دمجها في الوجبات اليومية.


بذور القنب
 

تقدم ثلاث ملاعق كبيرة من بذور القنب 2.6 غراماً من أحماض ALA، وتزود الجسم بجرعة مكثفة من البروتين تصل إلى 9.5 غراماً، وهو ما يتجاوز محتوى بيضة دجاج كبيرة.


وتمنح هذه الحصة كميات وافرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أحماض "أوميغا 6" الدهنية التي تسهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد.
 

تحتوي أوقية واحدة من الجوز على 2.57 غراماً من أحماض ALA، ويتميز الجوز بكونه مصدراً استثنائياً لمركبات البوليفينول التي تعمل كمضادات أكسدة قوية داخل الأنسجة.


وتساعد هذه المركبات بفاعلية في تقليل الالتهابات ومكافحة الإجهاد التأكسدي، مما ينعكس إيجابياً على صحة الأوعية الدموية.


زيت الصويا
 

تؤمن ملعقة كبيرة من زيت الصويا 0.92 غراماً من أحماض ALA، وتوضح التقارير الطبية أن استخراج الزيت يزيد من الكفاءة الحيوية للمادة مقارنة بتناول حبوب الصويا الكاملة المطبوخة.


وتؤكد الأبحاث أن استخدام بضع ملاعق من هذا الزيت في طهي الخضروات أو إعداد التتبيلات يمثل خياراً صحياً متوازناً.


مكملات زيت الطحالب
 

تُشكل الطحالب المصدر الأولي والأساسي لأحماض EPA وDHA التي تتغذى عليها الأسماك وتخزنها في أنسجتها، ويتيح استهلاك زيت الطحالب مباشرة الحصول على هذه العناصر بصفاء تام ودون وسيط.


ويوصي الخبراء بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل إدراج هذه المكملات ضمن النظام الغذائي اليومي للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات الفردية. (24)
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