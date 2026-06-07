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صحة

منها الخيار.. أطعمة غنية بالماء تساعد على ترطيب الجسم

Lebanon 24
07-06-2026 | 12:08
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منها الخيار.. أطعمة غنية بالماء تساعد على ترطيب الجسم
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ترطيب الجسم (شرب الماء بشكل كافٍ) ليس مجرد عادة صحية بسيطة، بل هو أساسي لوظائف الجسم الحيوية.

ورغم أهمية شرب الماء، يمكن للأطعمة الغنية بالماء أن تساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجسم من السوائل، إلى جانب توفير الفيتامينات والمعادن والألياف.
فيما يلي أبرز الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي ودعم الصحة العامة، وفق موقع "فيري ويل هيلث":
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1- الخيار
يتميز بمحتواه العالي جداً من الماء الذي يصل إلى 96%. كما يحتوي على عناصر غذائية تساعد في الوقاية من الجفاف.

ويحتوي كوب واحد من الخيار على 15 سعرة حرارية ويضم فيتامين "ك"، حمض الفوليك، الكالسيوم، مضادات أكسدة من نوع البوليفينولات، الفلافونويدات، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والصوديوم.

2- الطماطم
تضم نحو 94% من الماء، وتُستخدم في السلطات والسندويشات واللفائف.

ويحتوي كوب واحد من الطماطم على 45 سعرة حرارية ويضم فيتامين "أ"، فيتامين "ك"، فيتامين "سي"، البوتاسيوم، مضادات أكسدة مثل الليكوبين، المغنيسيوم (يساعد على تعافي العضلات بعد النشاط البدني).

3- الفراولة
تضم نحو 92% من الماء، وتعتبر خياراً صحياً منخفض التأثير على سكر الدم.

ويحتوي كوب واحد من الفراولة على 48 سعرة حرارية ويضم فيتامين "سي"، حمض الفوليك، المنغنيز، الألياف، ومضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات.

4- البطيخ
يضم نحو 92% من الماء، ويعد من أكثر الفواكه ترطيباً.

وتحتوي قطعة بحجم 1/16 من ثمرة البطيخ على 85 سعرة حرارية، إضافة إلى الألياف، فيتامين "أ"، البوتاسيوم، الليكوبين، والسيترولين.

5- الغريب فروت
يضم نحو 90% من الماء، ويمكن تناوله طازجاً أو عصيراً، غير أنه يجب الانتباه لتفاعله مع بعض الأدوية.

وتحتوي نصف ثمرة على 53 سعرة حرارية إضافة إلى فيتامين "سي"، فيتامين "أ"، الألياف، وبوليفينولات مضادة للالتهاب والأكسدة.

6- الشمام (الكنتالوب)
يضم نحو 90% من الماء، وهو خيار منعش وسهل الهضم.

وتحتوي قطعة متوسطة على 23 سعرة حرارية وتضم الألياف، فيتامين "أ"، وبيتا كاروتين.

7- الخوخ
يمتاز الخوخ بنسبة ماء تصل إلى نحو 88%، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله بوصفه وجبة خفيفة.
ويحتوي كوب واحد من الخوخ على 66 سعرة حرارية ويضم الألياف، فيتامين "سي"، فيتامين "أ"، فيتامينات مجموعة "ب"، بيتا كاروتين، والبوتاسيوم.
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فيري ويل هيلث

المعادن

لافون

الخوخ

ساسي

روتي

بولي

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