عادات صباحية لصحة عقلية افضل.. اليكم ابرزها

يرى خبراء التنمية الذاتية أن الروتين الصباحي يلعب دوراً محورياً في تحديد مسار اليوم وجودة الحياة . فالأشخاص الذين يلتزمون بعادات صباحية منظمة غالباً ما يتمتعون بمستويات أعلى من السعادة والصحة والإنتاجية. وتشير تقارير متخصصة إلى أن كثيراً من هذه العادات مستوحاة من أسلوب الحياة البسيط الذي اعتادت عليه الجدات، حيث يركز على الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة بعيداً عن ضغوط الحياة الحديثة وتسارعها.

وهناك عادات صباحية مشتركة بين الأشخاص الأكثر وذكاء، بحسب ما نشره موقع "Your Tango"، أبرزها:1- تناول فطور بسيط ومنتظمتُعد وجبة الإفطار المتوازنة من أهم العوامل التي تساعد على بدء اليوم بنشاط وتركيز. ويوصي الخبراء بتناول وجبة بسيطة مثل البيض مع الخبز المحمص وعصير البرتقال، أو الشاي الأخضر منزوع الكافيين مع قطعة من الفاكهة وجبن القريش.وأظهرت دراسة نشرتها دورية Current Developments in Nutrition أن تناول الطعام في الصباح يرتبط بتحسن الحالة المزاجية وتعزيز جودة التغذية اليومية. وعلى الرغم من أن هذه العادة تبدو تقليدية، فإن الالتزام بها يعود بفوائد نفسية وبدنية واضحة.2- القراءة الورقية بدلاً من الشاشاتيفضل الأشخاص الأكثر سعادة بدء يومهم بقراءة صحيفة أو كتاب ورقي بدلاً من تصفح الهاتف المحمول. وتساعد هذه العادة على الاستيقاظ الذهني التدريجي، كما تحافظ على الهدوء النفسي قبل التعرض لكمية كبيرة من المعلومات التي تفرضها الشاشات والأجهزة الرقمية.3- النهوض فور الاستيقاظبدلاً من البقاء في السرير وتصفح ، يحرص الأشخاص الناجحون على النهوض مباشرة بعد سماع المنبه. فهم يحددون موعد الاستيقاظ الذي يناسبهم ويلتزمون به دون تأجيل أو البحث عن "خمس دقائق إضافية"، ما يمنحهم بداية أكثر نشاطاً وانضباطاً.4- استخدام الإنترنت بحدودبعد بدء يومهم، يتعامل هؤلاء الأشخاص مع الإنترنت بطريقة منظمة ومنضبطة. فقد يتفقد بعضهم البريد الإلكتروني أو يمارس لعبة كلمات متقاطعة أو يراجع قائمة مهامه اليومية، بينما يخصص آخرون دقائق محدودة لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو قراءة الأخبار.ويمنع هذا التنظيم الوقوع في دوامة التصفح أو التعرض المفرط للأخبار السلبية، وهي مهارة يتقنها كبار السن غالباً بفضل قدرتهم على وضع حدود واضحة لاستخدام التكنولوجيا.5- إنجاز المشاوير والمهام خارج المنزل مبكراًيفضل كثير من الأشخاص السعداء إنجاز احتياجاتهم اليومية في ساعات الصباح الأولى، خاصة إذا كان لديهم متسع من الوقت قبل العمل. وتمنحهم هذه العادة فرصة للاستمتاع بأوقات المساء بعيداً عن الالتزامات، كما تسهم الحركة الصباحية في تعزيز الصحة البدنية والنشاط العام.6- الحركة المنتظمة دون ضغوطتُعد الحركة اليومية جزءاً أساسياً من روتينهم، سواء عبر تمارين التمدد المنزلية أو المشي الهادئ في الحي. ولا ينظرون إليها باعتبارها تمريناً شاقاً أو مهمة إلزامية، بل باعتبارها ممارسة طبيعية تعزز الوعي بالجسد وتحسن المزاج.ووفقاً لدراسة أُجريت عام 2020، تسهم هذه الأنشطة في فقدان الوزن وتحسين الصحة النفسية والرفاهية العامة.7- تحويل قهوة الصباح إلى طقس يوميلا يتعامل الأشخاص الأكثر سعادة مع القهوة باعتبارها مجرد وسيلة للحصول على الكافيين، بل يحولونها إلى طقس صباحي يمنحهم لحظات من الهدوء والتأمل.فقد يخصصون وقتاً لتحضيرها بطريقة مميزة أو يجلسون للاستمتاع بها بهدوء قبل الانخراط في مسؤوليات اليوم، ما يجعلها جزءاً من تجربة صباحية متكاملة.