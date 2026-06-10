صحة الكبد تبدأ من الغذاء… تقليل السكر مفتاح الوقاية

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تقليل استهلاك السكر يُعتبر من أهم الخطوات التي تساعد في تحسين صحة الكبد والوقاية من العديد من الأمراض المرتبطة به، خصوصاً مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي ينتشر بشكل متزايد بسبب أنماط التغذية الحديثة.وتشير أبحاث طبية حديثة إلى أن الإفراط في تناول السكريات، وخاصة السكر المضاف الموجود في المشروبات والعصائر المصنعة والحلويات، يؤدي إلى تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، ما يسبب إجهاداً وظيفياً قد يتطور مع الوقت إلى التهابات أو مضاعفات أكثر خطورة.في المقابل، فإن تقليل السكر في يؤدي إلى نتائج إيجابية ملحوظة خلال فترة قصيرة نسبياً قد تمتد من أسابيع إلى بضعة أشهر، حيث يبدأ الكبد بالتخلص تدريجياً من الدهون المتراكمة، وتتحسن وظائفه . كما يساهم ذلك في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في ، إضافة إلى تقليل الالتهابات في الجسم.ويؤكد الأطباء أن هذه التحسينات تكون أكثر وضوحاً عند دمج تقليل السكر مع نمط حياة صحي، يشمل تناول غذاء متوازن غني بالخضار والبروتينات الصحية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.لذلك، يعتبر خفض استهلاك السكر خطوة بسيطة لكنها فعّالة جداً للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتمثيل الغذائي.