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صحة

فوائد صحية متعددة للمشي المنتظم على الجسم

Lebanon 24
10-06-2026 | 15:03
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فوائد صحية متعددة للمشي المنتظم على الجسم
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يُعتبر المشي اليومي من أبسط وأهم العادات الصحية التي يمكن أن يلتزم بها الإنسان للحفاظ على صحته العامة، خصوصاً في ما يتعلق بصحة القلب والوزن. وتشير دراسات طبية عديدة إلى أن ممارسة المشي بانتظام تساهم بشكل فعّال في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

تعزيز صحة القلب

يساعد المشي اليومي على تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. ومع الاستمرار، يقل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.
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المساعدة في خسارة الوزن

يُعد المشي من الأنشطة التي تحرق السعرات الحرارية بشكل تدريجي، ما يساهم في التحكم بالوزن أو خسارته عند الالتزام به يومياً. كما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

تحسين اللياقة والصحة العامة

المشي المنتظم يعزز قدرة الجسم على التحمل، ويحسن من نشاط العضلات والمفاصل، كما يخفف من الشعور بالتعب والخمول.

تقليل التوتر وتحسين المزاج

إلى جانب الفوائد الجسدية، يساعد المشي في تقليل التوتر والقلق، ويحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية.

خلاصة

المشي اليومي عادة بسيطة لكنها فعّالة جداً، ويمكن أن تشكل فارقاً كبيراً في الوقاية من أمراض القلب والسمنة عند الالتزام بها بشكل منتظم، حتى لو كان لمدة 30 دقيقة فقط يومياً.
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