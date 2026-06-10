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صحة

فوائد الكرز.. فاكهة صغيرة بقيمة غذائية كبيرة

Lebanon 24
10-06-2026 | 23:00
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فوائد الكرز.. فاكهة صغيرة بقيمة غذائية كبيرة
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يُعدّ الكرز من الفواكه الصيفية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يتميز بطعمه الحلو وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خياراً ممتازاً ضمن النظام الغذائي اليومي.
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غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة

يحتوي الكرز على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين C وA، إضافة إلى مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف وتقليل تأثير الجذور الحرة.

دعم صحة القلب

يساهم الكرز في تحسين صحة القلب من خلال تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين جودة النوم

يحتوي الكرز، خصوصاً الكرز الحامض، على مادة الميلاتونين التي تساعد على تنظيم النوم وتحسين جودته، مما يجعله مفيداً لمن يعانون من الأرق.

تقليل الالتهابات وآلام المفاصل

تشير دراسات إلى أن الكرز قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالنقرس أو التهابات مزمنة.

دعم صحة الجهاز المناعي

بفضل احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، يعزز الكرز مناعة الجسم ويساعده في مقاومة الأمراض.

خلاصة

الكرز فاكهة مفيدة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، ويمكن تناوله طازجاً أو إضافته إلى العصائر والحلويات كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.
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الكوليسترول

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