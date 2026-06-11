لصحة الدماغ والوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه العادات

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أعلن أخصائي طب الشيخوخة الدكتور الروسي أندريه إلنيتسكي أن تراكم الدهون الحشوية وضعف البصر وقلة التواجد في الطبيعة، قد تسرّع من التدهور المعرفي.ويخشى الكثيرون الإصابة بالخرف، إلا أنهم لا يبدأون التفكير في الوقاية منه إلا بعد سن الخامسة والستين، في حين يُفترض اعتماد عادات صحية للدماغ منذ سن مبكرة، ولا يقتصر الأمر على التغذية والنوم فقط.وقال إلنيتسكي: "من الأفضل ممارسة الرياضة أو المشي مع شخص آخر، لأن ذلك يعزز التفاعل الاجتماعي والتواصل. كما أن النشاط البدني الفردي مفيد أيضا، لكن ممارسة الرياضة مع شريك أو ضمن مجموعة توفر تأثيرا وقائيا أكبر على الدماغ".وأوصى بمراقبة مؤشرات الجسم مثل مؤشر كتلة الجسم، وضغط ، ومعدل ضربات القلب، ومستويات والسكر في الدم، مع ضرورة التعامل مع أي خلل فيها بسرعة وبشكل تدريجي.ووفقا له، يُنصح بالعيش في مناطق خضراء قدر الإمكان، إذ إن ارتفاع مستويات التلوث (مثل الجسيمات الدقيقة ونواتج احتراق الهيدروكربونات) يُعد عامل خطر للإصابة بالخرف، لأنه يساهم في تحفيز الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.إضافة إلى خفض الوزن بنسبة 3–5% لأن الدهون الحشوية تتراكم حول الأعضاء الداخلية وتُفرز سيتوكينات قد تضر الدماغ.وذرورة فحص النظر بانتظام، إذ إن ضعف البصر يقلل كمية المعلومات التي تصل إلى الدماغ، ما يُعد عامل خطر للتدهور المعرفي.وشدد الطبيب على أهمية إجراء فحوصات دورية للسمع وضغط الدم وسكر الدم والوزن والحالة المزاجية، إذ تساعد هذه الفحوصات على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.(روسيا اليوم)