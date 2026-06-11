كيف ينعكس شرب الشاي الأخضر يوميًا على صحتك؟

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ويتميّز الشاي الأخضر باحتوائه على مجموعة من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة والالتهاب، وقد ربطت أبحاث متعددة بينه وبين فوائد صحية تشمل القلب والدماغ والبشرة.وفي ما يلي أبرز الفوائد التي أشارت إليها مجلة "هيلث" استنادًا إلى دراسات:يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيشينات، وهي مضادات أكسدة تساهم في حماية الخلايا من التلف والحد من الالتهابات، كما قد تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية. وتشير بعض الدراسات إلى ارتباط استهلاكه المنتظم بانخفاض خطر سرطان الثدي والبروستاتا، مع التأكيد على الحاجة لمزيد من الأبحاث لتثبيت هذه النتائج.تعمل البوليفينولات الموجودة فيه على تعزيز الاستجابة المناعية بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، كما يضم مركب "إل-ثيانين" الذي قد يساهم في تنشيط الخلايا المناعية، ما قد يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانتظام بتحسن في الذاكرة والتركيز لدى البالغين وكبار السن. ويُعزى ذلك إلى قدرته على تقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الدماغ، إضافة إلى دور "إل-ثيانين" في دعم الانتباه وسرعة الاستجابة.يساهم مركب "EGCG" في رفع طفيف لمعدل حرق الدهون والسعرات الحرارية. وتشير مراجعات علمية إلى أن تأثيره يكون أوضح عند دمجه مع النشاط البدني، رغم أن النتائج تبقى محدودة.قد يساعد الشاي الأخضر في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر تصلب الشرايين، كما يرتبط بانخفاض ضغط ومستويات الضار والكلي.تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في تحسين التحكم بسكر الدم لدى مرضى من النوع الثاني، عبر خفض مستويات السكر أثناء الصيام وتقليل مقاومة الإنسولين، رغم أن النتائج البحثية ليست متطابقة دائمًا.بفضل مضادات الأكسدة، قد يساهم في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المرتبطة بالشيخوخة المبكرة. كما رُصدت نتائج أولية تشير إلى دور محتمل في تقليل حب الشباب، خاصة في الدراسات التي استخدمت مستخلصات مركّزة.قد يساعد في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وفي المقابل تقوم هذه البكتيريا بتفكيك مركباته إلى عناصر أصغر قد تساهم في تعزيز تأثيراته الصحية داخل الجسم. (العربية)