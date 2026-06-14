تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مشروبات مخمّرة لصحة الأمعاء.. 5 خيارات مفيدة لكن بشروط

Lebanon 24
14-06-2026 | 14:00
A-
A+
مشروبات مخمّرة لصحة الأمعاء.. 5 خيارات مفيدة لكن بشروط
مشروبات مخمّرة لصحة الأمعاء.. 5 خيارات مفيدة لكن بشروط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحظى المشروبات المخمّرة باهتمام متزايد بسبب فوائدها المحتملة لصحة الجهاز الهضمي. فهي مشروبات تمر بعملية تخمير تعتمد على كائنات حية دقيقة مثل الخمائر والبكتيريا، تساعد على تفكيك المكونات وإنتاج مركبات جديدة قد تكون مفيدة للجسم.

وبحسب Verywell Health، تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة والمشروبات المخمّرة قد تدعم صحة الأمعاء من خلال المساعدة في توازن “الميكروبيوم”، أي مجتمع البكتيريا الذي يعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي.
Advertisement

ومن أبرز هذه المشروبات الكفير بالحليب، وهو مشروب ألبان مخمّر يُحضّر بإضافة خمائر وبكتيريا نافعة إلى الحليب. وأظهرت بعض الدراسات أن تناوله بانتظام قد يساعد في تحسين تنوع بكتيريا الأمعاء، ودعم الهضم، كما أنه يحتوي على كمية أقل من اللاكتوز، ما يجعله أسهل تحملاً لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه. وفي دراسة استمرت 8 أسابيع، سجّل أشخاص تناولوا الكفير يومياً تحسناً في أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي.

أما كفير الماء، فهو خيار مشابه لكنه خالٍ من الألبان، ويُحضّر عبر تخمير الماء المحلّى بالسكر باستخدام حبيبات الكفير الغنية بالبكتيريا والخمائر النافعة. ويُعد بديلاً نباتياً مناسباً لمن لا يتناولون منتجات الحليب، لكنه لا يوفر فوائد الكالسيوم والبروتين الموجودة في كفير الحليب.

ويُعد الكومبوتشا من أشهر المشروبات المخمّرة، وهو مشروب غازي يُحضّر من الشاي والسكر مع خمائر وبكتيريا مفيدة، وقد تُضاف إليه الفواكه للنكهة. وتُظهر بعض الدراسات أن الكومبوتشا يحتوي على خصائص بروبيوتيك ومضادات أكسدة قد تساعد في تقليل اختلال توازن بكتيريا الأمعاء، وهو خلل قد يسبب أعراضاً مثل ألم المعدة والإسهال والانتفاخ. كما قد يساعد في تحسين انتظام حركة الأمعاء وتقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، مع اختلاف الفوائد بحسب النوع وطريقة التحضير.

ومن أوروبا الشرقية يأتي كفاس الشمندر، وهو مشروب يُحضّر بتخمير الشمندر مع الماء والملح، لينتج شراباً حامضاً بنكهة خفيفة الحلاوة. ويُعد مصدراً غنياً بسلالة بكتيرية نافعة تُعرف باسم Lactobacillus، وقد يرتبط بتحسين الهضم ودعم المناعة والمساعدة في تنظيم ضغط الدم. كما تشير الدراسات إلى أن الشمندر المخمّر يحتفظ بفيتامين C ومضادات أكسدة أخرى قد تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة الأمعاء.

أما خل التفاح، فهو مشروب حمضي يُصنع بتخمير عصير التفاح، وتنتج خلاله مركبات وبكتيريا نافعة قد تساعد في توازن بكتيريا الأمعاء ودعم المناعة والمساهمة في ضبط مستويات السكر في الدم. وبسبب حموضته العالية، يُنصح عادة بتخفيفه بالماء قبل تناوله. كما يجب الانتباه إلى أن خل التفاح المبستر يفقد جزءاً كبيراً من الميكروبات المفيدة بسبب عملية التسخين المستخدمة للحفظ.

لكن تناول هذه المشروبات يحتاج إلى بعض الانتباه. فالكومبوتشا قد تحتوي على كمية صغيرة من الكحول نتيجة التخمير، كما أن بعض المنتجات قد تكون غنية بالسكر أو الملح أو السعرات المضافة، ما يقلل قيمتها الغذائية وقد يسبب الغازات أو الانتفاخ.

وينصح الخبراء بالبحث عن المنتجات “الخام” أو “غير المبسترة” عند الرغبة في الحصول على البكتيريا النافعة، لأن البسترة تقلل هذه الكائنات الدقيقة بشكل واضح. كما يجب توخي الحذر عند تحضير المشروبات المخمّرة في المنزل، لأن سوء التعامل مع عملية التخمير قد يسمح بنمو بكتيريا ضارة.

وقد لا تناسب هذه المشروبات الجميع، خصوصاً الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الهيستامين، إذ تحتوي معظم المشروبات المخمّرة على هذه المركبات وقد تزيد الأعراض لديهم. كما قد يشعر بعض الأشخاص بالانتفاخ والغازات عند البدء بتناولها، رغم أنها تُعد عموماً مفيدة لصحة الأمعاء.

في النهاية، يمكن للمشروبات المخمّرة أن تكون إضافة جيدة للنظام الغذائي، لكنها ليست حلاً سحرياً. فالاختيار الصحيح، وقراءة الملصق الغذائي، وتناولها باعتدال، تبقى عوامل أساسية للاستفادة منها من دون إزعاج الجهاز الهضمي.
مواضيع ذات صلة
الجيلاتين.. هل هو مفيد لصحة الأمعاء؟
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جرادي: المفاوضات خيار أساسي لكن بشروط
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: 5 خضروات مهملة تعزز صحة الأمعاء وتكسر الرتابة الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24

في المنزل

الاختيار

أوروبا

الكحول

الغاز

ألبان

الحص

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-14
Lebanon24
13:00 | 2026-06-14
Lebanon24
11:57 | 2026-06-14
Lebanon24
10:32 | 2026-06-14
Lebanon24
07:07 | 2026-06-14
Lebanon24
05:00 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24