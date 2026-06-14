تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الماء الساخن صباحاً.. هل يساعد فعلاً على الهضم؟

Lebanon 24
14-06-2026 | 13:00
A-
A+
الماء الساخن صباحاً.. هل يساعد فعلاً على الهضم؟
الماء الساخن صباحاً.. هل يساعد فعلاً على الهضم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد شرب الماء الساخن لدعم الهضم عادة قديمة، تعود جذورها إلى الطب الصيني التقليدي وطب الأيورفيدا الهندي. وقد تحوّلت لدى كثيرين إلى طقس صباحي بسيط، بحثاً عن وسيلة طبيعية لتحسين عمل الجهاز الهضمي. لكن السؤال الأهم: هل الصباح هو فعلاً أفضل وقت لشرب الماء الساخن؟
Advertisement

وبحسب Verywell Health، يرى الطب الصيني التقليدي، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2300 عام، أن الماء الساخن قد يساعد على تنشيط طاقة الجسم الحيوية ودعم الهضم. ووفق هذا المنظور، يُنصح بشربه عند الاستيقاظ لتحفيز الجهاز الهضمي وترطيب الجسم، أو خلال الوجبات لدعم طاقة المعدة.

ويعتقد هذا الطب أن دفء الماء يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما قد يسهّل عملية الهضم. كما يُنظر إليه على أنه وسيلة لطرد ما يُعرف في الطب الصيني بـ“الرطوبة” أو “البلل”، وهي مفاهيم يُعتقد أنها قد ترتبط ببعض الاضطرابات الصحية.

أما في طب الأيورفيدا، وهو نظام علاجي هندي قديم لا يزال يُمارس في مناطق واسعة من العالم، فيُعد توازن حرارة الجسم جزءاً مهماً من الصحة. ويُوصى بشرب الماء بعد غليه وتركه حتى يصبح دافئاً، خصوصاً عند الاستيقاظ، وفي رشفات صغيرة خلال اليوم، وعند الوجبات، وقبل النوم بنحو ساعة.

ووفق الأيورفيدا، يساعد الماء الدافئ على تنشيط ما يُعرف بـ“نار الهضم”، أي القدرة الداخلية على هضم الطعام، بينما يُعتقد أن الماء البارد يضعف هذه العملية ويبطئ الهضم.

ومن الناحية العملية، يتفق كثيرون على أن شرب الماء الدافئ صباحاً قد يساعد في تخفيف الإمساك، وتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم، وتقليل الغازات والانتفاخ والانزعاج، إضافة إلى تحفيز حركة الأمعاء بعد ساعات الليل.

لكن الأدلة العلمية حول التوقيت المثالي لشرب الماء الساخن لا تزال محدودة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الفوائد مرتبطة تحديداً بالماء الساخن، أو بالماء عموماً، سواء كان دافئاً أو بدرجة حرارة الغرفة أو بارداً.

وقد يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى دخول الحمام بعد شرب كوب من الماء الساخن على معدة فارغة في الصباح. ويُرجح أن السبب يعود إلى ما يُعرف بالمنعكس المعدي القولوني، وهو رد فعل طبيعي يحدث بعد تناول الطعام أو الشراب، خصوصاً صباحاً عندما تكون المعدة فارغة، إذ يرسل الجسم إشارات لتحريك الأمعاء وإفساح المجال لما يدخل إليها.

وتختلف حساسية الأشخاص لهذا المنعكس، إذ قد يكون أكثر وضوحاً لدى من يعانون من متلازمة القولون العصبي.

وفي النهاية، تؤكد Verywell Health أن شرب الماء يدعم الهضم بغض النظر عن حرارته أو توقيته. فالجسم يتكون من نسبة كبيرة من الماء، والترطيب الجيد يساعد على تليين البراز، وتسهيل مروره، وإنتاج اللعاب، وتفكيك الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية.

وينصح البالغون عموماً بالحصول على نحو 9 أكواب من السوائل يومياً للنساء و13 كوباً للرجال، إضافة إلى الماء الموجود في الطعام. لذلك، يبقى الأهم هو تلبية حاجة الجسم اليومية من الماء، لا التركيز فقط على توقيت محدد أو درجة حرارة معينة.

ويرى بعض خبراء التغذية أن شرب معظم كمية الماء قبل الرابعة عصراً قد يكون مفيداً، لأنه يخفف الاستيقاظ ليلاً لدخول الحمام، إلى جانب فوائده المحتملة للهضم.

وبذلك، قد يكون الماء الساخن صباحاً عادة مريحة ومفيدة لدى البعض، لكنه ليس علاجاً سحرياً. فالفائدة الأساسية تبقى في الترطيب المنتظم، مع اختيار ما يناسب الجسم من حيث التوقيت والحرارة.
مواضيع ذات صلة
موقع واللا: صفارات الإنذار فعّلت في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان صباح اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينافس الذكاء الاصطناعي الإنسان على الماء؟ وماذا عن لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصفة منتشرة عن الماء المالح.. هل هي صحية؟
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الفوائد والمخاطر.. هل التونة خيار صحي فعلاً؟
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الهندي

التركي

الغاز

الهند

الترك

العلم

رابعة

الصين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:29 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-06-14
Lebanon24
10:32 | 2026-06-14
Lebanon24
07:07 | 2026-06-14
Lebanon24
05:00 | 2026-06-14
Lebanon24
02:00 | 2026-06-14
Lebanon24
23:00 | 2026-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24