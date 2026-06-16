أعراض النوبة القلبية لدى النساء.. مفاهيم خاطئة قد تؤخر التشخيص

تُعدّ أمراض القلب من أبرز أسباب الوفاة عالمياً، لكن ما زالت تحيط بها مفاهيم خاطئة، خصوصاً لدى النساء، ما قد يؤخر التشخيص والعلاج.

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وفي هذا السياق، حذّرت اختصاصية أمراض القلب ليتيسيا فرنانديز-فرييرا من الاعتقاد بأن النوبة القلبية لدى النساء لا تترافق مع ألم في ، مؤكدة أن هذا غير دقيق.

وفي تصريحات نقلها موقع "هاف بوست"، أوضحت أن ألم الصدر هو الأكثر شيوعاً لدى الرجال والنساء، رغم إمكانية ظهور أعراض إضافية لدى النساء.

وأشارت إلى أن النساء أقل تمثيلاً في الدراسات، ما يؤثر على التشخيص والعلاج، لافتة إلى تأخر وصولهن إلى المستشفى بنحو بعد بدء الألم.

وشدّدت على أن "العرض الأول للنوبة القلبية لدى المرأة هو ألم الصدر".

كما ذكرت أن أعراضاً أخرى قد تظهر مثل ألم أعلى البطن، وألم الفك، والتعرق الشديد، والإغماء، والإرهاق الحاد.

ودعت إلى التوجه الفوري للطوارئ عند الاشتباه، محذّرة من خطورة التأخير.

وأضافت أن بعض الحالات قد تحدث رغم فحوصات شرايين طبيعية، بسبب مشكلات في جدار الشريان أو عوامل هرمونية والتهابات داخلية. (آرم نيوز)