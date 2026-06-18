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صحة

خلال فترة الطقس الحار.. اليكم هذه النصائح الغذائية

Lebanon 24
18-06-2026 | 02:49
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خلال فترة الطقس الحار.. اليكم هذه النصائح الغذائية
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أفاد خبراء هيئة الجودة الروسية (Roskachestvo) أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي يسبب ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي.
ولكن وفقا لهم، تساعد التعديلات الغذائية السليمة على تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس، والتورم، والإرهاق دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية صارمة.

ويوصي خبراء الهيئة بالتركيز على الأطعمة النباتية، مثل الخضار، والخضراوات الورقية، والثمار، وفواكه، لأنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يدعمان وظائف القلب ويقللان من فقدان الإلكتروليت عن طريق التعرق. كما تعزز الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية تنظيف الأمعاء بلطف، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة خلال فترات انخفاض نشاط الإنزيمات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
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أما الأطعمة الدسمة، والوجبات السريعة، والإفراط في تناول الملح في الطقس الحار فتؤدي إلى احتباس الماء، ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم وشعورا بالثقل. لذلك، ينبغي زيادة نسبة الفواكه والخضراوات الموسمية الطازجة في كل وجبة إلى 50 بالمئة على الأقل.

ويشير الخبراء، إلى الجسم غالبا ما يفتقر في درجات الحرارة المرتفعة إلى العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية. ويمكن معالجة هذا النقص جزئيا بإضافة أطعمة وظيفية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية إلى النظام الغذائي. ولا يتطلب هذا تغييرا جذريا في العادات الغذائية، ولكنه يساهم في دعم منظومة المناعة وتوازن الطاقة.

وبالطبع ينصح الخبراء بشرب الماء النظيف بكميات صغيرة على مدار اليوم وتجنب المشروبات الغازية المحلاة والكحول. ويفضل استبدال القهوة والشاي المركز بمشروبات الأعشاب أو عصائر الفاكهة الخالية من السكر.
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