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صحة

السمنة.. مرض العصر ومضاعفاته الصحية الخطيرة

Lebanon 24
18-06-2026 | 06:23
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السمنة.. مرض العصر ومضاعفاته الصحية الخطيرة
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تُعدّ السمنة من أبرز المشكلات الصحية التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث أصبحت منتشرة بشكل متزايد بين مختلف الفئات العمرية، نتيجة تغيّر نمط الحياة والاعتماد على الأطعمة السريعة وقلة النشاط البدني.

وتُعرّف السمنة بأنها زيادة غير طبيعية في تراكم الدهون داخل الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن المعدلات الطبيعية، وهو ما ينعكس سلباً على الصحة العامة.
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وتتعدد أسباب السمنة، ومن أبرزها الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وقلة الحركة، إضافة إلى العوامل الوراثية والاضطرابات الهرمونية، فضلاً عن الضغوط النفسية التي قد تدفع البعض إلى الإفراط في تناول الطعام.

أما على صعيد التأثيرات الصحية، فإن السمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، كما تُعد من العوامل الرئيسية المسببة لمرض السكري من النوع الثاني. كذلك قد تؤدي إلى مشاكل في التنفس وآلام في المفاصل والعمود الفقري، إضافة إلى تأثيراتها النفسية مثل انخفاض الثقة بالنفس.

وفي المقابل، يمكن الوقاية من السمنة أو الحد منها عبر اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، والابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وتبقى الوقاية المبكرة وتبني نمط حياة صحي من أهم الوسائل للحد من انتشار السمنة وتقليل مضاعفاتها على المدى الطويل.
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