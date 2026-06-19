فوائد الكرز لا تُعد ولا تُحصى.. ولكن لا تتجاوزوا تناول هذه الكمية يومياً

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أوضحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة داريا روساكوفا أن الكرز يحتوي على فيتامينات A و C وB ومجموعة من مثل المغنيسيوم والحديد واليود والنحاس.وأشارت إلى ان أنواع الكرز الداكنة غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، التي تفيد صحة القلب والأوعية الدموية.وأضافت ان الكرز يُساعد في علاج الإمساك، ويحسن صحة البشرة والشعر والأظافر، ويعزز النوم. لذلك يمكن أن يكون الكرز مفيدا للصحة عند تناوله باعتدال.وأشارت إلى ان الكرز يقوي منظومة المناعة أيضا، وله تأثير مجدد، وتأثير خفيف مدر للبول، وهو ما يفيد بشكل خاص الأشخاص المعرضين للوذمة، وتفيد المواد الفعالة بيولوجيا في تركيبه وتحسن وظائف الدماغ والذاكرة".ووفقا لها، على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للكرز، إلى أنه لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام منه في اليوم. وعند وجود مشكلات في استقلاب الكربوهيدرات، مثل داء ، فإن الكمية اليومية الموصى بها تخفض إلى 120 غراما.ونصحت المرضى باختيار أصناف الكرز التي تحتوي نسبة سكر منخفضة، لتجنب ارتفاع نسبة السكر في وللتحكم في مستوى الغلوكوز.ووفقا لها، يمنع تناول الطفال دون سن الثانية من العمر من تناول الكرز، لأنه قد يسبب رد فعل تحسسيK علاوة على ذلك، هناك خطر الاختناق بالنواة.وتشير روساكوفا، إلى أنه يجب على المصابين بأمراض حادة مثل التهاب البنكرياس والتهاب المعدة تجنب الكرز أيضا، لأنه يرهق البنكرياس وقد يسبب التهابا، ويزيد من آلام البطن، ويسبب التقيؤ والإسهال.