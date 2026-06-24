فائدة غير متوقعة لخصوبة الرجال.. هذا ما كشفته الدراسات عن أدوية التخسيس

تشير دراسة حديثة إلى احتمال أن تحمل أدوية إنقاص الوزن المستخدمة لعلاج داء والسمنة فائدة إضافية غير متوقعة، تتمثل في تحسين الخصوبة لدى الرجال.

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وتعد أدوية الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1) من أبرز العلاجات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، نظرا لقدرتها على المساعدة في فقدان الوزن وتحسين الحالة الصحية العامة لدى المصابين بالسمنة وداء السكري.



ومع تزايد استخدامها، بدأت دراسات متعددة تستكشف فوائدها المحتملة خارج نطاق الوزن، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى تأثيرات إيجابية محتملة على حالات مثل الخرف والسرطان، إلى جانب دورها المحتمل في تحسين بعض المؤشرات الصحية الأخرى.



وفي السياق نفسه، أوضحت أبحاث سابقة وجود ارتباط واضح بين السمنة وضعف وظائف الجهاز التناسلي الذكري، ولا سيما تراجع جودة الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.



ورغم أن أدوية GLP-1 أثبتت فعاليتها في تقليل الوزن وتحسين مؤشرات السمنة، فإن تأثيرها المباشر على الهرمونات الجنسية والخصوبة لدى الرجال لا يزال قيد الدراسة وغير محسوم علميا.