هل يقلل فيتامين “د” انتكاسات التصلب المتعدد؟

أظهرت مراجعة علمية شاملة لعدد من التجارب السريرية أن تناول مكملات فيتامين "د" بجرعات عالية لفترة تتجاوز عاماً واحداً قد يساهم في خفض خطر الانتكاسات وتحسين مستوى الإعاقة لدى مرضى التصلب المتعدد.

وبحسب الدراسة التي حللت بيانات أكثر من 30 تجربة سريرية شملت نحو 2254 مريضاً، فإن إضافة فيتامين "د" إلى العلاجات الأساسية لمرض التصلب المتعدد ارتبطت بنتائج إيجابية عند الاستخدام طويل الأمد، بينما لم تُسجل فوائد واضحة عند تناوله لفترات قصيرة.

وأشارت النتائج إلى أن الاستخدام لأكثر من عام ساهم في خفض خطر الانتكاسات بنحو 20%، إلى جانب تحسن طفيف في مؤشرات الإعاقة، وانخفاض في نشاط الالتهابات داخل الدماغ والحبل الشوكي.

كما بيّنت التحليلات أن الجرعات المتوسطة إلى العالية من فيتامين "د"، عند استخدامها لفترات طويلة، حققت أفضل النتائج من حيث تقليل الانتكاسات وتحسين الحالة الصحية للمرضى.

وفي المقابل، لم تُظهر المكملات قصيرة الأمد أي تأثير يُذكر على معدل الانتكاسات أو تطور المرض أو مستوى الإعاقة.

وأكد الباحثون أن فيتامين "د" لم يرتبط بزيادة المخاطر الصحية الخطيرة، مثل المضاعفات الطبية أو حصى الكلى، ما يشير إلى أنه آمن نسبياً ضمن الجرعات المدروسة.

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن قوة الأدلة ما تزال متفاوتة، داعين إلى إجراء تجارب سريرية أكبر لتحديد الجرعات المثلى وفترات الاستخدام المناسبة بشكل أدق، بما يسمح بوضع توصيات أكثر دقة لمرضى التصلب المتعدد.