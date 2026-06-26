أطعمة الدليفري قد ترفع الضغط... انتبه لهذه التفاصيل

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وبحسب موقع Verywell Health، يمكن الاستمتاع بوجبة جاهزة من وقت إلى آخر من دون القلق الزائد على ضغط الدم، شرط الانتباه إلى طريقة اختيار الطعام ومكوناته.طريقة طهي الطعام قد تؤثر في ضغط الدم، ويُعد القلي من أسوأ طرق التحضير لمن يحاولون ضبطه. فالأطعمة المقلية تحتوي على دهون مشبعة قد تؤثر في الشرايين، إضافة إلى الصوديوم الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم مباشرة. كما قد تساهم في زيادة الالتهاب، وهو عامل آخر يرتبط بارتفاع الضغط.وعند طلب الطعام، يُفضّل اختيار الأطعمة المشوية أو المطهوة على البخار أو المخبوزة بدلاً من المقلية. فبعض المطاعم تقدم بطاطا مشوية أو بطاطا حلوة بدلاً من البطاطا المقلية، كما يمكن اختيار الدجاج أو السمك المشوي بدلاً من الأصناف المغلفة بالبقسماط والمقلية.تحتوي كثير من الوجبات الجاهزة، مثل البيتزا والبرغر والتاكو، على كميات مرتفعة من الصوديوم. وحتى بعض الخيارات التي تبدو صحية، مثل السندويشات الجاهزة والشوربات، قد تحتوي على ملح أكثر مما يُتوقع.يرفع الصوديوم ضغط الدم لأنه يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالماء، ما يزيد حجم الدم، وبالتالي يزيد الضغط داخل الأوعية الدموية. وتوصي جمعية القلب الأميركية بألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2300 ملغ يومياً، ويفضل أن يكون أقل من 1500 ملغ.وعند طلب الطعام، يُنصح بالبحث عن خيارات أقل صوديوم. وتعرض كثير من مطاعم الوجبات السريعة المعلومات الغذائية، بما في ذلك كمية الصوديوم، أو تضع إشارة إلى الأطباق المخفضة بالملح. ويمكن البحث عن وجبات تحتوي على نحو 500 ملغ من الصوديوم. وإذا لم تكن كمية الصوديوم مذكورة، يمكن طلب عدم إضافة الملح أثناء التحضير.غالباً ما تكون الصلصات والتتبيلات والمغمسات الغنية بالنكهة مصدراً خفياً للصوديوم. وقد تحتوي أيضاً على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة، وهي ليست خياراً جيداً للشرايين.ولجعل الوجبة الجاهزة أكثر ملاءمة لضغط الدم، يمكن طلب الصلصة جانباً، أو تجنب طلب إضافات مثل صلصة الرانش أو اللحوم المنقوعة بكثافة في التتبيلات. وإذا بدا الطعام قليل النكهة، يمكن استخدام الليمون الطازج فوق الخضار أو الدجاج أو السمك، والاعتماد على الأعشاب والتوابل الطازجة بدلاً من الملح.اختر البروتين بحذرتُعرف اللحوم الحمراء والمصنّعة بأنها قد ترفع ضغط الدم بسبب احتوائها على الصوديوم والدهون المشبعة. لذلك لا تُعد خيارات مثل البرغر، وسندويشات اللحوم الباردة، وبيتزا الببروني، مناسبة لمن يحاولون ضبط ضغط الدم.وبحسب Verywell Health، تُعد اللحوم قليلة الدهون والبروتينات النباتية خيارات أفضل لضغط الدم. لذلك يمكن اختيار الدجاج المشوي من دون إضافات ثقيلة، أو السمك، أو الفاصولياء، أو التوفو عند طلب الطعام الجاهز.لا يقتصر تأثير الوجبة على الطعام فقط، فالمشروب المرافق لها قد يؤثر بدوره في ضغط الدم. وقد يكون من المغري تناول مشروب غازي أو مع أطعمة دهنية مثل البيتزا والبرغر، أو اختيار مشروب طاقة خلال النهار، إلا أن هذه الخيارات قد ترفع ضغط الدم.وبدلاً من المشروبات ومشروبات الطاقة والكحول، يُنصح باختيار مشروبات أكثر ملاءمة، مثل الماء، أو شاي الأعشاب غير المحلى، أو الحليب الخالي من الدسم.إدارة ضغط الدم لا تعني فقط الامتناع عن أطعمة معينة، بل تشمل أيضاً إضافة أطعمة مفيدة لصحة القلب.وتُعد الفواكه والخضروات من أفضل الأطعمة للمساعدة في ضبط ضغط الدم، لأنها تحتوي على البوتاسيوم وعناصر غذائية أخرى تساعد على خفضه. وتُظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وعند طلب الطعام الجاهز، يُفضّل اختيار وجبات تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه، مثل سلطة ملونة أو طبق بوريتو غني بالخضار. كما يمكن استبدال البطاطا المقلية بطبق جانبي من الخضروات.