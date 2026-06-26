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صحة

هل يرفع العنب سكر الدم؟

Lebanon 24
26-06-2026 | 01:42
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هل يرفع العنب سكر الدم؟
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يحتوي العنب على سكر طبيعي، لذلك يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم بدرجة معينة. لكن تناوله باعتدال يمكن أن يبقى جزءاً من نظام غذائي صحي، حتى لدى كثير من الأشخاص المصابين بالسكري.
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وبحسب موقع Verywell Health، فإن العنب يرفع سكر الدم لدى معظم الناس، لأنه غني بالسكر الطبيعي. فكوب واحد من العنب يحتوي على 15 غراماً من السكر.

لهذا السبب، من المهم الانتباه إلى حجم الحصة، وتناول العنب مع مصدر صحي للدهون أو البروتين، ما قد يساعد في تخفيف تأثير السكر الطبيعي فيه على مستوى السكر في الدم.

هل يمكن لمريض السكري تناول العنب؟

بشكل عام، نعم، يمكن لمريض السكري تناول العنب. فهو خيار أفضل من الحلويات الغنية بالسكر مثل الكعك أو السكاكر أو البسكويت.

ومع ذلك، يُفضّل دائماً مراجعة الطبيب أو اختصاصي التغذية للتأكد من أن أي نوع من الطعام، بما في ذلك العنب، مناسب للحالة الصحية الخاصة بكل شخص مصاب بالسكري.

وهناك بعض الطرق التي تساعد على تناول العنب، أو الفاكهة عموماً، بشكل أفضل لدى مرضى السكري. أولها الانتباه إلى الكمية، إذ تُعد نصف كوب من العنب، أو نحو 15 حبة، حصة مناسبة.

كما يُنصح بتناوله مع مصدر للبروتين ودهون صحية، مثل الجبن أو المكسرات، للمساعدة في تقليل تأثيره على سكر الدم.

ويُفضّل أيضاً اختيار العنب الكامل بدلاً من عصير العنب أو الزبيب أو المربيات والهلام، لأن هذه الخيارات تحتوي على كمية أكبر من السكر وفوائد غذائية أقل، كما أنها لا تمنح الشعور بالشبع مثل الفاكهة الكاملة.

لماذا يبقى العنب خياراً صحياً؟

يأتي العنب بأصناف وألوان متعددة، من الأخضر إلى الأحمر والأسود أو البنفسجي الداكن.

ووفق Verywell Health، يحتوي العنب على فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، وفيتامين K الذي يساعد في التئام الجروح ويدعم صحة العظام، إضافة إلى المغنيسيوم الذي يساند وظائف العضلات والأعصاب، والبوتاسيوم الذي يدعم حركة القلب والعضلات ويساعد في التحكم بضغط الدم.

وللعنب فوائد صحية عدة، إذ قد يساعد في خفض الكوليسترول بفضل مجموعة واسعة من المغذيات النباتية الموجودة فيه، كما قد يساهم في تقليل ضغط الدم والالتهاب بسبب احتوائه على الريسفيراترول، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

وقد يساعد العنب أيضاً في دعم ميكروبيوم الأمعاء، ما ينعكس على الصحة العامة وصحة الجهاز الهضمي تحديداً، كما قد يساهم في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

طرق سهلة لتناول العنب

يمكن إضافة العنب إلى النظام الغذائي بطرق بسيطة، مثل وضع بعض الحبات في السلطات الخضراء، أو إضافته إلى سلطة الفواكه، أو تجميده للحصول على وجبة خفيفة ومنعشة، خصوصاً في الأيام الحارة.

كما يمكن استخدامه في وصفات السموذي، أو إضافته إلى سلطة الدجاج، حيث تمنح نكهته الحلوة توازناً مع الدجاج والمكونات الأخرى.
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