تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تناول الشوفان كل يوم.. كيف ينعكس على صحة القلب والكوليسترول؟

Lebanon 24
28-06-2026 | 16:18
A-
A+
تناول الشوفان كل يوم.. كيف ينعكس على صحة القلب والكوليسترول؟
تناول الشوفان كل يوم.. كيف ينعكس على صحة القلب والكوليسترول؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُصنَّف الشوفان من بين الأطعمة القليلة التي تحظى باعتراف رسمي من السلطات الصحية الفيدرالية بدوره في دعم صحة القلب، وفق ما أورده تقرير لموقع "فوتورا" المتخصص.

ويعود التأثير الأساسي للشوفان إلى مادة "بيتا-غلوكان"، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان، تتحول داخل الجهاز الهضمي إلى مادة هلامية كثيفة عند امتزاجها بالسوائل، ما يفسّر جانبًا كبيرًا من فوائده الصحية.

وتوضح اختصاصية التغذية في المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو سامانثا سناشال أن هذه الألياف أثبتت قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بـ"الكوليسترول الضار".

من الناحية العلمية، تعمل ألياف "بيتا-غلوكان" على الارتباط بالأحماض الصفراوية داخل الأمعاء، ما يدفع الجسم إلى استهلاك مزيد من الكوليسترول في الدم لإنتاج أحماض صفراوية جديدة، وبالتالي ينخفض مستواه في الدورة الدموية.

وتشير تحليلات لعدد من الدراسات السريرية إلى أن تناول نحو 3 غرامات يوميًا من هذه الألياف قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

كما توضح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن الحصول على 3 غرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان في الشوفان يوميًا، ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويحتوي نصف كوب من الشوفان الجاف عادةً على ما بين 1.5 و2 غرام من "بيتا-غلوكان"، ما يعني أن الوصول إلى الجرعة الفعالة قد يتطلب زيادة بسيطة في الكمية اليومية المعتادة.

ولا تقتصر فوائد الشوفان على صحة القلب، إذ يساهم أيضًا في تحسين عملية الهضم من خلال تليين البراز وتنظيم حركة الأمعاء، إضافة إلى تغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

Advertisement

كما يساعد على زيادة الشعور بالشبع عبر إبطاء تفريغ المعدة، ما يقلل الإحساس بالجوع بين الوجبات، إلى جانب دوره في تنظيم مستويات سكر الدم عبر إبطاء امتصاص الغلوكوز والحد من ارتفاعاته المفاجئة.

ورغم فوائده، لا يناسب الشوفان جميع الأشخاص، خصوصًا من يعانون أمراضًا تستدعي نظامًا غذائيًا منخفض الألياف مثل داء كرون أو التهاب الرتوج، إضافة إلى المصابين بحساسية الغلوتين أو مرض السيلياك، نظرًا لاحتمال تلوثه بالقمح أثناء التصنيع حتى في المنتجات المعلّمة بأنها خالية من الغلوتين.

كما يُنصح بإدخال الألياف تدريجيًا إلى النظام الغذائي مع شرب كميات كافية من الماء لتجنب الانتفاخ والغازات.

ولتعزيز القيمة الغذائية، يُفضَّل اختيار الشوفان الطبيعي أو المقطّع بدل الأنواع سريعة التحضير المضاف إليها السكر، مع إمكانية تحسين الوجبة بإضافة الفواكه الطازجة أو المجمدة، أو مصادر البروتين والدهون الصحية مثل زبدة اللوز والجوز والزبادي اليوناني أو البيض.

ويمكن تحضيره بالماء أو الحليب قليل الدسم لتخفيف السعرات، أو بالحليب الكامل أو النباتي غير المحلّى بحسب الاحتياج الغذائي.

مواضيع ذات صلة
أطعمة تعزز صحة القلب وتخفض الكوليسترول بشكل طبيعي
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تنعكس قهوة الصباح على صحة الكلى ووظائفها؟
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار الإفراط في تناول السكريات على القلب والوزن
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ينعكس شرب الشاي الأخضر يوميًا على صحتك؟
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

في الشوف

الدورة

الغاز

العلم

فيدرا

السيل

الحص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-06-28
Lebanon24
10:30 | 2026-06-28
Lebanon24
08:40 | 2026-06-28
Lebanon24
05:40 | 2026-06-28
Lebanon24
05:00 | 2026-06-28
Lebanon24
02:00 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24