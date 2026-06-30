زمن المشي يكشف عن عمرك المتوقع.. هذا ما كشفته الدراسات

كشفت دراسة علمية جديدة أن السرعة التي يبدأ بها كبار السن خطواتهم قد تكون مؤشرا خطيرا على صحتهم العامة ومتوسط أعمارهم.

ففي حين يبدو المشي أمرا طبيعيا وبسيطا لدى الشباب والأصحاء، فإن تأخرا بسيطا في بدء الحركة، لا يتجاوز جزءا من عُشر الثانية، يرتبط بزيادة ملحوظة في خطر الوفاة على مدى السنوات التالية.



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وطلب الباحثون من المشاركين التقدم بأسرع خطوة ممكنة للأمام والخلف والجانب، أولا دون تشتيت، ثم تكرار الأداء أثناء تشتيت انتباههم بأداء مهمة ذهنية صعبة، وهي تسمية ألوان الحبر التي تظهر بها كتابة الألوان (مثل كلمة "أحمر" مكتوبة باللون الأزرق)، وذلك لقياس مدى تأثر الحركة عند انشغال الدماغ.



وكانت النتيجة الأكثر إثارة للقلق: كل زيادة بمقدار 100 ميلي ثانية (أي 0.1 ثانية) في زمن بدء الخطوة أثناء التشتيت الذهني، ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 28% إلى 30% خلال فترة المتابعة. وأجرى باحثون دراسة استمرت ما بين 10 و17 عاما، شملت 120 شخصا تجاوزوا سن الخامسة والستين، بمتوسط عمري 78 عاما. واشترطت الدراسة أن يكون المشاركون قادرين على الوقوف بمفردهم لمدة 90 ثانية على الأقل، والمشي لمسافة 10 أمتار.وطلب الباحثون من المشاركين التقدم بأسرع خطوة ممكنة للأمام والخلف والجانب، أولا دون تشتيت، ثم تكرار الأداء أثناء تشتيت انتباههم بأداء مهمة ذهنية صعبة، وهي تسمية ألوان الحبر التي تظهر بها كتابة الألوان (مثل كلمة "أحمر" مكتوبة باللون الأزرق)، وذلك لقياس مدى تأثر الحركة عند انشغال الدماغ.وكانت النتيجة الأكثر إثارة للقلق: كل زيادة بمقدار 100 ميلي ثانية (أي 0.1 ثانية) في زمن بدء الخطوة أثناء التشتيت الذهني، ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 28% إلى 30% خلال فترة المتابعة.

ووجد الفريق أن من توفوا خلال فترة الدراسة استغرقوا في المتوسط 423 ميلي ثانية لبدء الخطوة، بينما استغرق الناجون 313 ميلي ثانية فقط. كما كان متوسط زمن الخطوة الواحدة 1.3 ثانية لدى غير الناجين، مقابل 1.1 ثانية لدى الناجين.



يذكر أن بدء خطوة واحدة طبيعيا يستغرق عادة بين 600 و700 ميلي ثانية، وينخفض إلى 300-400 ميلي ثانية أثناء الركض.



ويفسر الباحثون هذه النتائج بأن تباطؤ الخطوات قد يكون علامة على تراجع الجهاز العصبي والفسيولوجي العام، أي قدرة الدماغ والجسم على التكيف مع الضغوط. فضعف التوازن، على سبيل المثال، يزيد خطر السقوط، ما يؤدي إلى كسور وهزال عضلي وإصابات دماغية لكبار السن.

كما أن المشي يتباطأ طبيعيا مع العمر بسبب ضعف العضلات، وتيبس المفاصل، وتباطؤ الإشارات العصبية بين الدماغ والعضلات، بالإضافة لآلام التهاب المفاصل.



ودعا الباحثون إلى إدراج اختبارات مشابهة ضمن الفحوصات السريرية الروتينية لكبار السن، لأنها قد تحسن توقع البقاء على قيد الحياة، وتساعد في التدخل المبكر للحفاظ على الصحة الحركية والذهنية.



ومع ذلك، اعترف الفريق ببعض القيود، مثل صغر حجم العينة، وإجراء التجارب مرة واحدة فقط، كما شددوا على أن الدراسة تظهر ارتباطا إحصائيا وليس علاقة سببية مباشرة.