كيف تختارين السلطة التي تمنحك طاقة بدلًا من الخمول؟

تُعدّ السلطة خيارًا صحيًا شائعًا لمن يبحثون عن وجبة غداء خفيفة ومغذية، إلا أن اختيار الأنواع الجاهزة منها قد يأتي بنتائج عكسية، إذ يمكن أن يسبب الشعور بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة خلال فترة ما بعد الظهر، وفقًا لما أورده موقع “Verywell Health”.

وتشير خبيرة التغذية العلاجية أفيري زينكر إلى أن العديد من السلطات الجاهزة تفتقر إلى مكونات غذائية أساسية تساعد على تزويد الجسم بالطاقة المستدامة، كما قد تحتوي على عناصر مخفية تؤثر سلبًا على النشاط العام.

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الطاقة، السكريات المضافة الموجودة في بعض التتبيلات الجاهزة أو المكسرات المحلاة أو الفواكه المجففة، والتي قد تسبب اضطرابًا في مستوى السكر في ، ما ينعكس شعورًا سريعًا بالتعب وضعف التركيز.

كما أن الاعتماد على خضروات فقيرة بالألياف مثل الخس والخيار فقط، دون إضافة مكونات غنية مثل السبانخ والبروكلي والبقوليات، يقلل من الشعور بالشبع ويؤثر على استقرار الطاقة والمزاج.

إلى ذلك، فإن الإفراط في الدهون المشبعة الموجودة في الصلصات الكريمية والأجبان واللحوم المصنعة قد يؤدي إلى الشعور بالثقل والخمول بعد تناول الوجبة.

ولتجنب ذلك، تنصح زينكر باختيار السلطات الأكثر كثافة من حيث الوزن، باعتبارها مؤشرًا على غنى المكونات الغذائية فيها.

كما توصي بدمج مصادر البروتين الخفيف مثل الدجاج المشوي أو التونة أو التوفو، مع الكربوهيدرات المعقدة كالبطاطا الحلوة والكينوا، للحصول على طاقة تدوم لفترة أطول.

وفي المقابل، يُفضل الابتعاد عن الصلصات الجاهزة الدسمة، واستبدالها ببدائل صحية بسيطة مثل زيت والخل.