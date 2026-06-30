تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بذور الرمان أم عصيره.. أيهما أفضل؟

Lebanon 24
30-06-2026 | 14:01
A-
A+
بذور الرمان أم عصيره.. أيهما أفضل؟
بذور الرمان أم عصيره.. أيهما أفضل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعرف بذور الرمان، أو ما يُسمى "الأريل"، وكذلك عصير الرمان، بخصائصهما المضادة للأكسدة. لكن الفوائد الغذائية لكل منهما تختلف قليلاً، خصوصاً عند المقارنة بين الألياف، ومضادات الأكسدة، وصحة القلب.

وبحسب موقع Verywell Health، يمكن لكل من بذور الرمان وعصيره أن يدعما صحة القلب بطرق عدة، بينها المساعدة في تقليل الالتهاب، ودعم صحة الشرايين، والمساهمة في ضبط ضغط الدم.
Advertisement

وتشير بعض الأدلة إلى أن عصير الرمان قد يساعد على خفض ضغط الدم. ويُعد ارتفاع ضغط الدم من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، لذلك يبقى الحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الصحية أمراً مهماً.

كما أن تناول نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في تقليل خطر أمراض القلب، إلى جانب الحماية من السكري والسمنة، وهما من عوامل الخطر المرتبطة بصحة القلب.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان عصير الرمان أو بذوره أفضل لصحة القلب، إذ لا توجد حالياً أبحاث تقارن بينهما مباشرة لهذا الغرض. ومع ذلك، فإن الاثنين يقدمان فوائد غذائية مهمة للقلب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بصحة القلب، أو كنت تعاني حالة قلبية موجودة مسبقاً، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل زيادة تناول الرمان.

فقد يؤثر الرمان في طريقة معالجة الجسم لبعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع الكوليسترول. كما قد يتفاعل مع مميعات الدم ويقلل فعاليتها، أو يخفض ضغط الدم، وهو ما قد يشكل مشكلة لمن يتناولون أدوية ضغط الدم.

بذور الرمان وعصيره غذائياً

كل من بذور الرمان وعصيره غني بمضادات الأكسدة، وقد يدعم صحة القلب. لكن بذور الرمان تحتوي على كمية أكبر من الألياف.

وتركز الدراسات العلمية غالباً على الفوائد الصحية لعصير الرمان، فيما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التي تقارن بين البذور والعصير بشكل مباشر، لتقييم مستويات مضادات الأكسدة وتأثير كل منهما في صحة القلب بدقة.

وعند مقارنة نصف كوب من بذور الرمان بنصف كوب من عصير الرمان، يحتوي العصير على نحو 75 سعرة حرارية، من دون دهون أو ألياف، مع 18.5 غراماً من الكربوهيدرات، و17 غراماً من السكر، و294.5 ملغ من البوتاسيوم.

أما بذور الرمان، فتحتوي الكمية نفسها منها على نحو 72 سعرة حرارية، وغرام واحد من الدهون، و3.5 غرامات من الألياف، و16 غراماً من الكربوهيدرات، و12 غراماً من السكر، و205 ملغ من البوتاسيوم.

بذور الرمان مصدر جيد للألياف

تحتوي بذور الرمان على ألياف أكثر بكثير من العصير، الذي يكاد يخلو منها. وكما هي الحال مع عصائر الفاكهة الأخرى، تُفقد معظم الألياف خلال عملية العصر.

فكل 3.5 أونصات من بذور الرمان تحتوي على نحو 4 غرامات من الألياف، بينما تحتوي الكمية نفسها من عصير الرمان على 0 غرام من الألياف.

وتناول كمية كافية من الألياف مهم للصحة، لأنه يساعد في ضبط سكر الدم، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين صحة الأمعاء، وتنظيم حركة الأمعاء، والمساعدة في إدارة الوزن.

وقد تساهم الألياف أيضاً في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وينصح البالغون بالحصول على ما بين 22 و34 غراماً من الألياف يومياً، رغم أن كثيرين لا يصلون إلى هذه الكمية. وبينما لا يضيف عصير الرمان أليافاً إلى النظام الغذائي، يمكن لبذور الرمان أن تساعد في ذلك.

كلاهما غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر، وهما معروفان بمستوياتهما العالية من هذه المركبات. وتساعد مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب الضرر والالتهاب وتسرع الشيخوخة وتزيد خطر الأمراض.

ويُعد عصير الرمان غنياً بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة نباتية، بينها الأنثوسيانين، الذي يمنحه لونه الأحمر الداكن.

أما بذور الرمان، فتحتوي على فيتامين C أكثر من العصير. لكن تحديد أيهما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بشكل عام ليس أمراً سهلاً.

ولا تزال الأبحاث التي تقارن مباشرة بين محتوى مضادات الأكسدة في عصير الرمان وبذوره محدودة. وقد يوفر كوب من عصير الرمان، بحكم حجمه الأكبر وغناه بالبوليفينولات، كمية أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالبذور.

والخلاصة أن عصير الرمان قد يكون خياراً جيداً لمن يبحث عن مضادات الأكسدة، بينما تبقى بذور الرمان أفضل لمن يريد الألياف أيضاً. لذلك يمكن أن يكون إدخال الاثنين، ضمن نظام غذائي متوازن، خياراً مفيداً، مع الانتباه إلى الكمية والحالة الصحية والأدوية المستخدمة.
مواضيع ذات صلة
أيهما أفضل للصحة.. القهوة قبل الإفطار أم بعده؟
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب أم الفضة؟ أيّهما أفضل للشراء اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل اليوم.. الذهب أم الأسهم الأميركية؟
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

بشكل عام

السكري

العلم

هيدرا

الحص

راما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-06-30
Lebanon24
16:31 | 2026-06-30
Lebanon24
16:03 | 2026-06-30
Lebanon24
12:27 | 2026-06-30
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30
Lebanon24
08:44 | 2026-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24