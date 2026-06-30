لا تنم بها.. العدسات قد تقضي على البصر

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ويرتدي ملايين الأشخاص حول العالم العدسات اللاصقة بأنواعها المختلفة، من العدسات اليومية أحادية الاستخدام إلى العدسات القابلة لإعادة الاستخدام، التي تحتاج إلى نزعها ليلاً وتنظيفها قبل ارتدائها مجدداً.وقالت لوريتا شتشوتكا فلين، أخصائية البصريات ومديرة خدمة العدسات اللاصقة في مركز "يو إتش ميديكال"، إن العدسات اليومية قد تقلل خطر المضاعفات الخطيرة لأنها تكون جديدة كل صباح، إلا أن خطر العدوى يبقى قائماً عند استخدامها بطريقة خاطئة أو تعرضها للبكتيريا والفيروسات والطفيليات.ينصح خبراء العيون بتجنب السباحة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، سواء في أحواض السباحة أو المياه الساخنة أو البحر.وقالت ديبورا جاكوبس، الأستاذة المشاركة في طب العيون في " آي آند إير" وكلية الطب في : "توجد كائنات دقيقة ضارة في المياه، وقد تصبح العدسة اللاصقة مستودعاً لها".ومن أبرز المخاطر كائن يعرف باسم "أكانثاميبا"، وهو أميبا تعيش في التربة والمياه، ويمكن أن تسبب التهاباً خطيراً في القرنية، وصفته شتشوتكا فلين بأنه "واحد من أسوأ أنواع العدوى التي نعرفها".يحذر الخبراء أيضاً من الاستحمام أثناء ارتداء العدسات، إذ إن مياه الصنبور، رغم أنها آمنة للشرب والاستحمام، ليست معقمة.وقال شتاينمان: "مياه الصنبور آمنة للشرب وآمنة للاستحمام، لكنها ليست معقمة".وقد تحتوي هذه المياه على "أكانثاميبا" وبكتيريا وجراثيم أخرى قد تسبب التهابات في العين إذا وصلت إلى العدسات أثناء الاستحمام أو غسل الوجه.ولهذا السبب، لا ينبغي استخدام مياه الصنبور أو المحلول الملحي المنزلي لتنظيف العدسات اللاصقة.ونصحت شتشوتكا فلين باعتماد روتين يومي واضح، يقوم على ارتداء العدسات بعد الاستحمام صباحاً، أو نزعها قبل الاستحمام مساء.وقالت جاكوبس إنه في حال اضطر الشخص للاستحمام بالعدسات، فعليه ألا يواجه الماء مباشرة، وأن يبقي عينيه مغمضتين أثناء غسل الشعر أو الوجه.رغم أن بعض العدسات حصلت على موافقة للاستخدام المتواصل أثناء الليل، فإن النوم بأي نوع من العدسات يبقى مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بالعدوى.وقال شتاينمان: "أنا لا أوصي أبداً لأي شخص بالنوم وهو يرتدي العدسات اللاصقة. فهذا ببساطة غير آمن".وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يزيد النوم بالعدسات خطر الإصابة بالعدوى بمعدل يتراوح بين 6 و8 أضعاف.ووصف شتاينمان النوم بالعدسات بأنه "وصفة مثالية للكارثة"، لأن العينين عندما تكونان مغمضتين تتحولان إلى بيئة مظلمة ورطبة وساكنة، ما يسمح للبكتيريا العالقة بالعدسة بالنمو والتكاثر. (سكاي نيوز عربية)