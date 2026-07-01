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صحة

مشروب ليلي بسيط يساعد على التخلص من الإمساك صباحاً

Lebanon 24
01-07-2026 | 16:04
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مشروب ليلي بسيط يساعد على التخلص من الإمساك صباحاً
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كشفت اختصاصية التغذية مورغان بيرسون عن وسيلة طبيعية للمساعدة في تحسين الهضم والتخفيف من الإمساك، مؤكدة أن شرب كوب صغير من عصير القراصيا (البرقوق المجفف) في المساء يُعد من أكثر الخيارات الغذائية فاعلية لتليين الأمعاء وتحفيز حركة الإخراج صباحاً.

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وأوضحت، في تقرير نشره موقع "فيري ويل هيلث"، أن فعالية عصير القراصيا تعود إلى احتوائه على مركب "السوربيتول"، وهو سكر كحولي طبيعي لا يُمتص بالكامل في الأمعاء الدقيقة، بل ينتقل إلى القولون حيث يجذب الماء إلى الأمعاء، ما يساهم في تليين البراز وتسهيل مروره.

وأضافت أن تناول العصير في المساء يمنح الجسم الوقت الكافي للاستفادة من مكوناته الطبيعية خلال ساعات النوم، إذ يواصل الجهاز الهضمي أداء وظائفه، ما يساعد على تهيئة الأمعاء لعملية إخراج أكثر سهولة عند الاستيقاظ.

ونصحت بيرسون بالبدء بتناول ما بين 4 و8 أونصات من العصير مساءً لتجنب آثار جانبية مثل الغازات والانتفاخ، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء، والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

في المقابل، حذّرت من الإفراط في تناوله، لا سيما لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي، إذ قد يؤدي السوربيتول إلى تفاقم الأعراض، وكذلك لدى مرضى السكري بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات، مشددة على أهمية استشارة الطبيب إذا استمر الإمساك بصورة مزمنة.


 
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فيري ويل هيلث

في تناوله

حسين ال

مورغان

روب لي

السكري

الغاز

اصيا

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