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صحة

الزبادي المثلج أم الآيس كريم.. أيهما الخيار الأخف في السعرات والأقرب للصحة؟

Lebanon 24
02-07-2026 | 23:00
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الزبادي المثلج أم الآيس كريم.. أيهما الخيار الأخف في السعرات والأقرب للصحة؟
الزبادي المثلج أم الآيس كريم.. أيهما الخيار الأخف في السعرات والأقرب للصحة؟ photos 0
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مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يتجه كثيرون إلى الحلويات المثلجة، وسط تساؤل متكرر حول ما إذا كان "الزبادي المثلج" (Frozen Yogurt) خيارًا صحيًا أكثر من "الآيس كريم" التقليدي.

وبحسب خبراء صحيين نقلًا عن موقع "هيلث لاين"، فإن المنتجين يتشابهان في المكونات الأساسية مثل الحليب والسكر، إلا أن الفرق الأساسي يكمن في القاعدة الدهنية وطريقة التصنيع؛ إذ يُصنع الآيس كريم من القشطة كاملة الدسم، بينما يعتمد الزبادي المثلج على الحليب المخمّر.

وتشير البيانات إلى أن نصف كوب من الزبادي المثلج يحتوي على نحو 111 سعرة حرارية ودهون تتراوح بين 3% و6%، مقابل 140 سعرة حرارية في الآيس كريم، مع نسبة دهون قد تصل إلى 25%.

لكن انخفاض الدهون في الزبادي المثلج يقابله غالبًا ارتفاع في السكر المضاف، ما يقلل الفارق الصحي بينهما عند الإفراط في تناولهما.

ومن الناحية الصحية، يحتوي الزبادي المثلج على بكتيريا نافعة (بروبيوتيك) قد تدعم صحة الأمعاء، كما أنه أسهل هضمًا لبعض الأشخاص لاحتوائه على لاكتوز أقل.


إلا أن التجميد قد يؤثر على جزء من هذه البكتيريا، لذلك يُنصح بالتأكد من وجود "مزارع حية".

وفي النهاية، يبقى الخيار بينهما مرتبطًا بالاعتدال؛ فالزبادي المثلج أخف من حيث الدهون، بينما يتميز الآيس كريم بقوام كريمي ومذاق أغنى.

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