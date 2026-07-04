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صحة

لهذا السبب.. تناولوا هذا النوع من الأسماك مرتين أسبوعياً

Lebanon 24
04-07-2026 | 01:00
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لهذا السبب.. تناولوا هذا النوع من الأسماك مرتين أسبوعياً
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نصح أخصائي التغذية الرياضية والسريرية ريتشارد أليسون بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًّا كوسيلة فعالة للمساعدة في خفض الكوليسترول المرتفع ودعم صحة القلب، وذلك ضمن نظام غذائي متوازن.
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وقال أليسون، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميغا 3، التي تسهم في تحسين توازن الدهون في الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

ولفت إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الشرايين وتضييقها، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بينما يعمل الكوليسترول الجيد (HDL) على نقل الدهون الزائدة إلى الكبد للتخلص منها.

وبحسب جمعية القلب البريطانية، فإن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يعد خطوة أساسية لتحسين صحة القلب، مع التوصية بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيًّا، على أن تكون إحداهما من الأسماك الدهنية.

ويؤكد مختصون أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على نوع غذائي واحد، بل على نمط حياة شامل يشمل تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والسكريات والملح.

كما يُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعيًّا من النشاط البدني المعتدل، إلى جانب تمارين تقوية العضلات، لما لها من دور في رفع الكوليسترول الجيد وخفض الضار خلال فترة قصيرة نسبيًّا.
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