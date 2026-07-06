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صحة

بين الفوائد الصحية والتريند.. اليكم الوصفة الذهبية للشعر

Lebanon 24
06-07-2026 | 04:00
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بين الفوائد الصحية والتريند.. اليكم الوصفة الذهبية للشعر
بين الفوائد الصحية والتريند.. اليكم الوصفة الذهبية للشعر photos 0
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من وصفات الجدات المتوارثة إلى مقاطع الفيديو التي تحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، قطع ثنائي ماء الأرز والحلبة رحلة طويلة ليصبح من أكثر مكونات العناية بالشعر تداولاً في عام 2026.
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وبينما تتسابق العلامات التجارية وخبراء العناية بالشعر لتسليط الضوء على فوائدهما المحتملة، يزداد اهتمام الباحثين أيضاً بفهم ما إذا كانت هذه الوصفة التقليدية قادرة بالفعل على تحسين صحة الشعر ومظهره.

فهل يعود انتشارها الواسع إلى نتائج حقيقية يمكن ملاحظتها، أم أن الضجة المحيطة بها أكبر من فوائدها الفعلية؟.

الإجابة تكمن في التقاء الخبرات الشعبية القديمة مع ما تكشفه الدراسات الحديثة عن خصائص هذين المكونين الطبيعيين.

خصائص ماء الأرز:
ماء الأرز هو السائل الناتج عن نقع الأرز أو سلقه، ويحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية والنشويات ومضادات الأكسدة.

وخلال السنوات الأخيرة، تحول من وصفة تقليدية في عدد من الثقافات الآسيوية إلى "ترند" عالمي في مجال العناية بالشعر، مدفوعاً بالمحتوى المنتشر على منصات مثل تيك توك وإنستغرام.

تشير بعض التفسيرات التجميلية إلى أن مادة الإينوزيتول الموجودة في ماء الأرز قد تساعد على تحسين مرونة الشعرة وتقليل التلف الناتج عن التصفيف الحراري أو التمشيط القاسي، ما ينعكس على مظهر أكثر نعومة ولمعاناً.

كما يعتقد أن النشا الموجود فيه يكوّن طبقة خفيفة على سطح الشعرة، تقلل الاحتكاك وتحد من التكسر.

إضافة إلى ذلك، أصبح بعض المستخدمين يعتمدون على ماء الأرز المخمّر تحديداً، نظراً لاعتقاد شائع بأنه يحتوي على تركيز أعلى من المركبات المفيدة.
ومع ذلك، لا تزال الأدلة العلمية القوية محدودة، ومعظم النتائج المتداولة تعتمد على تجارب فردية أو دراسات صغيرة النطاق، ما يعني أن تأثيره يظل تجميلياً أكثر منه علاجياً.

مزايا الحلبة:
تُعد الحلبة من المكونات القديمة المستخدمة في الطب التقليدي للعناية بالشعر، سواء في المنطقة العربية أو جنوب آسيا.

وتحتوي بذورها على البروتينات، الحديد، والمغنيسيوم، إضافة إلى مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

من أبرز خصائص الحلبة احتواؤها على مادة هلامية طبيعية تظهر عند النقع، تمنح الشعر ترطيباً إضافياً وتساعد على تقليل الجفاف والتقصف.

لذلك تُستخدم في كثير من الوصفات المنزلية كبديل طبيعي لماسكات الترطيب.

كما يربط بعض المستخدمين بين الاستخدام المنتظم للحلبة وبين تحسين مظهر كثافة الشعر، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن هذا التأثير غالباً ما يكون مرتبطاً بتحسن صحة فروة الرأس وتقليل التكسر، وليس زيادة عدد البصيلات فعلياً.

ورغم الشعبية الواسعة، لا توجد حتى الآن دراسات سريرية كافية تؤكد قدرة الحلبة على علاج تساقط الشعر أو تحفيز نموه بشكل مباشر، لكنها تظل خياراً داعماً ضمن روتين عناية شامل.

فوائد الجمع بين الإثنين:
يعود الانتشار المتزايد لمزيج ماء الأرز والحلبة إلى فكرة التكامل بينهما.

فماء الأرز يركز على تحسين ملمس الشعرة من الخارج عبر النعومة وتقليل الاحتكاك، بينما تعمل الحلبة على دعم فروة الرأس وتوفير ترطيب عميق.

هذا الدمج يمنح المستخدمين شعوراً بنتائج مزدوجة: شعر يبدو أكثر لمعاناً من جهة، وأكثر قوة من جهة أخرى.

كما أن سهولة التحضير وقلة التكلفة جعلا منه خياراً شائعاً مقارنة بالمنتجات التجارية مرتفعة السعر.

إضافة إلى ذلك، يلعب الجانب النفسي دوراً مهماً؛ فالمكونات الطبيعية غالباً ما ترتبط في الوعي العام بأنها أكثر أماناً، حتى وإن لم تكن نتائجها أسرع أو أقوى من المستحضرات التجميلية المتخصصة.

طريقة الاستخدام الشائعة:
تبدأ الوصفة عادة بنقع بذور الحلبة لمدة ليلة كاملة حتى تصبح طرية وتفرز مادتها الهلامية.

في الوقت نفسه، يتم تحضير ماء الأرز عبر النقع أو التخمير الخفيف لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة.

بعد ذلك، يتم خلط السائلين معاً للحصول على قوام خفيف يُستخدم إما كغسول لفروة الرأس أو كقناع يُوزع على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ويُترك الخليط لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل غسله جيداً بالماء والشامبو.

وينصح الخبراء بعدم الإفراط في الاستخدام، بحيث يطبق مرة إلى مرتين أسبوعياً فقط، لأن الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى تراكم البروتين أو زيادة الجفاف لدى بعض أنواع الشعر، خصوصاً الشعر الناعم أو منخفض المسامية.

ترند أكثر من كونه علاجاً:
يعود جزء كبير من شعبية هذا المزيج إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُعرض تجارب فردية بنتائج سريعة وملفتة، ما يخلق انطباعاً بأن التغيير يحدث خلال أيام قليلة فقط.
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