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صحة

بسبب تلوثه ببكتيريا خطرة.. سحب شامبو "المشاهير" من الأسواق (صورة)

Lebanon 24
07-07-2026 | 14:00
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بسبب تلوثه ببكتيريا خطرة.. سحب شامبو المشاهير من الأسواق (صورة)
بسبب تلوثه ببكتيريا خطرة.. سحب شامبو المشاهير من الأسواق (صورة) photos 0
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وكندا سحب دفعات محددة من شامبو Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo من الأسواق، بعد اكتشاف احتمال تلوثها ببكتيريا قد تشكل خطراً صحياً، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة.

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وبحسب موقع "فوكس بيزنس"، جاء قرار السحب بشكل طوعي من شركة Kao USA، المصنّعة للمنتج، بعدما أظهرت اختبارات الجودة وجود بكتيريا Pluralibacter gergoviae في بعض العبوات. وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن هذه البكتيريا لا تسبب عادةً مخاطر كبيرة للأشخاص الأصحاء، لكنها قد تؤدي إلى التهابات لدى أصحاب المناعة الضعيفة أو المصابين ببعض الأمراض المزمنة.

ويشمل الاستدعاء عبوات الشامبو بسعتي 8.5 أونصة و33.8 أونصة، والتي تم تصنيعها بين 21 و26 شباط 2026، وتحمل أرقام تشغيل محددة تبدأ بالرمز YR. وتعمل الشركة بالتنسيق مع الجهات الصحية على إزالة المنتجات المتأثرة من الأسواق ومن صالونات التجميل.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات أو أعراض صحية مرتبطة باستخدام المنتج حتى الآن، دعت الشركة المستهلكين إلى التوقف عن استعمال العبوات المشمولة بالسحب، والتواصل معها للحصول على بدائل أو الإبلاغ عن أي أعراض غير معتادة تظهر بعد الاستخدام.

وتُعرف بكتيريا Pluralibacter gergoviae بقدرتها على مقاومة بعض المواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل، وقد تسبب في بعض الحالات التهابات تصيب الجلد أو العينين أو الجهاز التنفسي أو المسالك البولية، مع ارتفاع احتمالية خطورتها لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة.


وأكدت شركة Kao USA أنها باشرت تحقيقاً لتحديد مصدر التلوث ومراجعة إجراءات التصنيع، مشيرة إلى استمرار تعاونها مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية لضمان سحب جميع المنتجات المتأثرة ومنع وصولها إلى المستهلكين.

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