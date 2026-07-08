للحصول على "فيتامين د".. إليكم المدة المثالية للتعرّض لأشعة الشمس

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للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية من "فيتامين د"، يحتاج غالبية الأشخاص إلى التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع وفقًا لعوامل عدة تختلف من شخص لآخر.وأشعة الشمس أحد المصادر الطبيعية الرئيسة التي يعتمد عليها الجسم لإنتاج فيتامين د، إلى جانب الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.فعند تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية، تتفاعل مع مركب طبيعي يُعرف باسم "7-ديهيدروكوليسترول"، ليتحول إلى "فيتامين د3" الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العظام والعضلات ووظائف الجسم المختلفة.وتختلف كمية "فيتامين د" التي ينتجها الجسم بحسب ظروف التعرض للشمس؛ إذ تكون الأشعة أكثر فاعلية خلال فترة الظهيرة، بينما قد تقل الاستفادة منها عند تغطية معظم الجلد بالملابس أو خلال الفصول التي تنخفض فيها ساعات سطوع الشمس.كما يحتاج أصحاب البشرة الداكنة عادةً إلى وقت أطول تحت الشمس لإنتاج كمية مماثلة من "فيتامين د" مقارنة بأصحاب البشرة الفاتحة، في حين قد تؤثر عوامل مثل الغيوم والتلوث واستخدام واقي الشمس في كمية الأشعة التي تصل إلى الجلد.ورغم أهمية الشمس، يحذر المختصون من التعرض المفرط لها لتجنب أضرار الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويوصون بالتعرض لفترة قصيرة ثم استخدام وسائل الحماية، مثل واقي الشمس والملابس الواقية، خاصة عند قضاء وقت طويل في الخارج.ويمكن تعويض نقص "فيتامين د" من خلال مصادر غذائية، منها الأسماك الدهنية مثل والسردين والتونة، وصفار البيض، ومنتجات الألبان المدعمة، والفطر، إضافة إلى بعض الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والحليب النباتي.